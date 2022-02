Dr. Pech o los candidatos de Morena en Quintana Roo

La oposición en Quintana Roo se encuentra carente de cuadros y de proyectos. A excepción de Leslie Hendricks, candidata del PRI e hija del exgobernador priista Joaquín Hendricks Díaz, el resto de los abanderados o posibles contendientes no representan propiamente algo distinto a Juntos Haremos Historia. La política en la entidad pareciera el baile de las sillas: cambiar de posición con tal de seguir en el juego.

De esta forma, si bien sólo María Elena Mara Lezama personifica de forma oficial a Morena, al PVEM y al PT, ciertamente no es la única que representa a ese movimiento. En esa representación se encuentran también Josué Nivardo Mena Villanueva, hoy candidato del Movimiento Auténtico Social, quien antes fue alcalde por el PT y previo a ello militó en el PAN; Laura Fernández Piña, hoy candidata del PRD y del PAN, quien anteriormente fue del PVEM, y ahora, tal vez el abanderado más conocido por todos, José Luis Pech, quien deja el Senado donde era hasta hace unas horas representante de Morena.

Ingeniero industrial con doctorado en ciencias administrativas, cambiando su color ideológico por el naranja de MC.

En fin, cinco candidatos a la gubernatura de Quintana Roo tienen raigambre en la 4T. En su despedida del partido oficial, Pech no denostó a López Obrador ni a nadie del régimen. De manera muy diplomática calificó de soberbios a quienes se han adueñado de Morena, eso y que “los quintanarroenses merecemos un gobierno decente que el Verde no está ni remotamente dispuesto a dar”.Tampoco de Morena se ha escuchado reproche ni reclamo con relación a la partida de Pech a los andares naranjas. Algunos dirán que muestra el contubernio entre los dos partidos más allá de que Dante Delgado diga que MC sí es oposición. Otros sostendrán que en el juego político lo que impera es el pragmatismo de competir con ciertas posibilidades y que, por lo mismo, todos los partidos aceptan a quien sea para poder mejorar sus números.

Hay una pregunta que debe contestar Pech como firmante de aquel comunicado del grupo parlamentario de Morena en el Senado en el que ensalzaron a López Obrador asentando: “encarna a la nación, a la patria y al pueblo”. Será interesante saber si cree en esa trinidad y qué opina ahora en MC sobre dicho dogma tipo místico y sin atisbos republicanos.

Pech ya había buscado la gubernatura de Quintana Roo en 2016; era el abanderado de Morena y quedó en tercer lugar. Ahora, en las elecciones internas del partido guinda se ubicó como el segundo suspirante mejor posicionado, detrás de Mara Lezama, actual alcaldesa de Benito Juárez. Así, quizá no hay enojo de Morena por la decisión de Pech ya que si opera en contra de Lezama su gestión en Cancún y si llegara a ser derrotada por Pech, Morena ganaría perdiendo. Viene siendo momento de exigir a los partidos que no acepten a candidatos prófugos de otros partidos donde no “reconocieron su capacidad”. Habría que terminar de una vez por todas con el chapulineo político y abrir las candidaturas a ciudadanos valientes y comprometidos con la democracia.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

PAL