España: los tiempos han cambiado

En política exterior el gobierno de México ha aplicado al pie de la letra el artículo 89 de la Constitución que establece: “que el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de las controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo , el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Sin embargo, las empresas españolas deberían recibir una llamada de atención de su gobierno y hacer una autocrítica por pretender hacer negocios de manera ventajosa afectando a una nación como México. Han hecho negocios usando vínculos políticos con prácticas lesivas para la economía mexicana.

Las empresas privadas deben entender que ya se les acabó su botín que era México. Si quieren seguir haciendo negocios en México, ahora deberán regirse bajo las nuevas reglas que indican que pueden hacer negocios siempre y cuando sean a favor de los intereses del país, y no solamente a favor de sus propios intereses empresariales.

Hay empresas de otros países como Estados Unidos que han entendido que las reglas del juego cambiaron en México, mientras que algunas empresas españolas no han entendido esta situación.

Respaldamos la postura del Presidente Andrés Manuel López Obrador ante aquellas empresas que quieren seguir saqueando al país, y además no debemos permitir que sigan con sus campañas sucias en contra de la reforma eléctrica.

“Iberdrola y otras compañías españolas, que fueron favorecidas por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pretenden tratar a México como si fuera una colonia, y que no se actué frente a los privilegios que indebidamente les concedieron los gobiernos neoliberales.

Iberdrola es de las más interesadas en que no se apruebe la reforma eléctrica porque afecta sus intereses y ya no podrá continuar acumulando grandes ganancias a costa del subsidio que se obligó a darle a la CFE.

Parece que no han entendido que hace más de 200 años que México se independizó de España, y nos siguen viendo como si fuéramos tierra de saqueo. México ya no es el mismo, y no lo quieren entender.

El punto central es el contubernio con las autoridades corruptas del México de antes, el saqueo que no quieren que se acabe y la prepotencia con la que han pretendido tratar al Presidente.

Esto viene en el contexto de la discusión sobre la Reforma Eléctrica que permitiría ahorrar al Estado mexicano 400 mil millones de pesos al año, o sea 20 mil millones de euros que hoy se van directos en prebendas y contratos con empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola.

Ciertas empresas españolas como Repsol y OHL, han afectado al pueblo de México a través de jugosos negocios que hicieron por influyentismo, por acuerdos cupulares entre políticos españoles y mexicanos. Estos consorcios se convirtieron en los favoritos de gobiernos del PRI y del PAN que les permitieron saquear a México.

Además, es una ofensa a nuestro pueblo que una empresa española que se beneficia de contratos de abastecimiento de energía eléctrica contratara como empleado al expresidente de México, Felipe Calderón. Fue Calderón quien les abrió la puerta de par en par y les permitió el influyentismo con participación mayoritaria, en banca, energía e infraestructura.

Respetamos y admiramos al pueblo español, pero “en México no se permite robar y no somos tierra de conquista. Eso es todo”, como ha referido el Presidente.

La pausa con España no significa ruptura, tampoco cambios en la diplomacia ni en la relación política, pero deben reflexionar en que hay una nueva realidad en la relación.

AMLO no va contra el pueblo de España, sino Vs. cualquier empresa corrupta y abusiva para el país.

Los tiempos han cambiado.

POR CÉSAR CRAVIOTO ROMERO

SENADOR DE LA REPÚBLICA POR LA CIUDAD DE MÉXICO

