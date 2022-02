Un viaje sin retorno, la guerra de AMLO contra Loret

Miles de periodistas, activistas, políticos, oportunistas y advenedizos salieron en defensa de Carlos Loret de Mola, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo públicos los ingresos del periodista.

Lo defendieron con justa razón por múltiples y variadas razones. La principal de ellas por tratarse de un abuso de poder y una flagrante violación a diversas disposiciones legales.

Los defensores aludieron también a una lucha desigual, porque Loret lo único que tiene es una cámara y un micrófono para defenderse, mientras que el Presidente cuenta con todo el aparato del Estado para aplastar a cualquiera.

Y uno pensaría que tras los reclamos, protestas y argumentos que se dijeron a mares en defensa del periodista, la tormenta cedería; incluso por el silencio que guardó AMLO durante dos días. Pero no es así.

Desde Palacio Nacional me dicen que el jefe del Ejecutivo federal no se arredra. Por el contrario, se irá más a fondo. La guerra es una lucha sin cuartel, un viaje sin retorno, porque sus adversarios, en este caso personificados en Loret, se metieron con su familia, sus hijos, José Ramón y Jesús Ernesto.

De entrada, ya pidió toda la información relacionada con los negocios de Carlos Loret a la titular del SAT, Raquel Buenrostro, y al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien lo acompañó todo el fin de semana en su gira por Sonora. Eso de que está muy enojado no es un cuento chino.

En otras ocasiones, y por diversos motivos, colaboradores y periodistas que cubren la fuente presidencial habían visto molesto al Presidente. Pocas veces como ésta.

De hecho, esta vez el enojo alcanzó a varios de sus colaboradores (entre ellos al director de Pemex, su paisano y amigo Octavio Romero Oropeza) porque no han tenido la fuerza ni la consistencia para desmentir un supuesto conflicto de intereses entre la compañía Baker Hughes, José Ramón López Beltrán y la Mansión del Bienestar.

Lo cierto, sin embargo, es que la tibia defensa que han hecho funcionarios, militantes y simpatizantes de la 4T, así como algunos oficiosos, no ha sido suficiente para revertir el impacto negativo del caso en la baja de la popularidad del primer mandatario. En este pleito AMLO está solo, pero muy enojado y con la espada desenvainada. Y aunque no quiere llevar a la cárcel a sus críticos, busca exhibirlos en una guerra sin cuartel, en la que no escatimará en nada para lograrlo. Cueste lo que cueste, porque se metieron con su familia.

•••

MAL NEGOCIO. Los perredistas Jesús Zambrano y Luis Espinosa Cházaro lograron comprar al PVEM la candidatura de Laura Fernández, como abanderada de PAN y PRD en Quintana Roo. Hicieron de lado a Roberto Palazuelos, y hoy, según la encuesta de El Heraldo de México, la apuesta de los perredistas está en tercer lugar.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La guerra es un juego serio en el que uno compromete su reputación, sus tropas y su patria”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

