La ausencia de matices

En términos electorales no hay datos objetivos que indiquen que Morena pueda perder la elección presidencial de 2024. La versión electoral de la derecha convertida en una alianza denominada PRIANRD podría sumar eventualmente a Movimiento Ciudadano y aún así no tener condiciones para arrebatar el poder público al proyecto que hoy encabeza AMLO. Por ello los representantes de la derecha han iniciado el reforzamiento de su proyecto con personajes como Carlos Loret, que ha abandonado su faceta de periodista para convertirse en la cara de la oposición, ante la falta de un personaje político con mayor peso.

¿Y esto por qué es un asunto de todes? Porque lo que sucedió la semana pasada después de que el presidente López Obrador diera a conocer los presuntos ingresos de Loret de Mola debe llamarnos a la reflexión como sociedad. El episodio de la mañanera tuvo continuidad en las redes sociales y ha llegado también a las mesas de los hogares mexicanos. Es “el tema”. Y casi en ningún lugar se encuentran matices, cualquier opinión al respecto es rápidamente atacada por quienes no la comparten, no es analizada, desmenuzada o discutida, es simplemente atacada bajo un reduccionismo que no nos conviene como sociedad.

De ninguna manera el periodismo debe ser usado como careta de la acción política, de ningún signo y el privilegio de opinar en un medio de comunicación no puede ser usado para difundir calumnias ni evidentes mentiras. De ninguna forma el Presidente de un país debe usar su poder para actuar contra un ciudadano, sea su adversario político o no, no sólo el Presidente actual. Ninguno. No importa que en otros momentos se haya usado ese poder contra nosotros y no importa que ese uso nos haya dañado, porque si como movimiento nos permitimos o justificamos el hecho entonces no seremos diferentes.

Se debe actuar con honestidad, particularmente en este momento honestidad intelectual. Es mentira decir que el periodismo está en riesgo como fue mentira que el reportaje presentado por Loret demostraba un conflicto de interés de José Ramón López Beltrán. Es mentira que diferir de la decisión del presidente automáticamente signifique una defensa a Loret, como lo es que coincidir en que se deben respetar los datos personales sea un ataque a AMLO.

En este medio se sabe que soy militante de izquierda y nunca he sido reconvenido por alguna idea manifestada y en el partido en que milito jamás he sido señalado por la dirigencia por las opiniones que vierto en este y otros medios de comunicación. La aparentemente fatídica dinámica del péndulo en América Latina esta semana se movió un poco más a la derecha, es a elles a quien les conviene este ambiente y no, no están pensando en 2024, su ruta es 2030 y están preparando a la peor derecha, esa que no está ni en los partidos que dicen representarla. Ojalá que me equivoque, al tiempo.

POR DANIEL SERRANO

LIDERAZGO POLÍTICO DE IZQUIERDA EN EL EDOMEX

