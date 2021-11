Edomex 2023, el común denominador hasta hoy

Durante las últimas semanas se ha incrementado la actividad de quienes consideran es momento de influir en el proceso de sucesión en el Estado de México, las estrategias son variopintas y se han extendido a prácticamente todos los partidos y hasta el momento tienen un común denominador: la ausencia de propuestas para resolver la problemática que aqueja al estado más densamente poblado del país.

¿Y esto por qué es un asunto de todas y todos? Porque las condiciones de abandono en nuestro estado demandan de quienes tienen la aspiración de encabezar el ejecutivo elevar el nivel de la discusión. Para nadie es un secreto que el gobernador del estado ha fincado su estrategia en mantenerse en espacios controlados, no hablar de frente con medios de comunicación y lo más importante, sostener una buena relación con el presidente López Obrador. Sin embargo, aunque insista en generar una percepción de estabilidad, el estado a su cargo es un estado inseguro, con un transporte caro y de mala calidad, sin garantías de salud o educación, con infraestructura deteriorada; un estado feminicida y cada vez más endeudado.

Por ello se percibe como posible que un proyecto distinto pueda generar simpatía entre la población del EdoMex y lograr la alternancia, los intentos de Del Mazo por generar percepción de estabilidad no tienen hoy correspondencia entre la ciudadanía. Pero esa posibilidad tiene precisamente esas dos condiciones. Que haya proyecto y que sea encabezado por alguien distinto.

Hasta el momento algunos personajes han realizado más lo que parece su presentación en sociedad una suerte de rito de paso para decirle a la población que existen, como una suerte de bautizo para presentar a un infante y comunicar qué nombre han decidido poner a esa criatura (con la acepción que usted quiera darle). Otros han optado por la estrategia de el auto elogio que produce el auto consumo y hay quien incluso ha tenido la ideota (una idea grandota) de colocar anuncios de una entrevista en una revista de negocios. Todos hablan de sí mismos, pero nadie habla de las propuestas concretas para sacar adelante a la entidad, quizá como dice el maestro Mauricio Valdés ex director del IAPEM y hoy promotor de un candidato, muchos quieren ser gobernadores (as), pero no necesariamente gobernar.

Es necesario entonces abrir espacios para la discusión de los proyectos concretos para las y los mexiquenses, la derecha aún aglutinada en el PRIANRD debe superar su discurso de negación del presidente como su única posibilidad de autoafirmación y la izquierda, al menos la morenista, salir de la frivolidad de personalismos de unos y de discursos panfletarios “antineoliberales” de otros. Elevar el nivel de discusión y debate es una demanda de la ciudadanía, de lo contrario el ánimo de cambio pasará pronto a la necesidad de elegir entre el menos malo.

POR DANIEL SERRANO

