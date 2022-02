Las mejores canciones EDM de amor de todos los tiempos (Perfectas para dedicar)

¿Quién dijo que la música electrónica sólo es ruido y sonidos sin sentido? Hay muchísimas canciones de este género musical que son tan románticas que se han utilizado para conquistar el corazón del ser amado, para proponer matrimonio en medio del set de un DJ, y como esa primera canción que bailan los recién casados.

La realidad es que dentro de la música dance podemos encontrar todo tipo de temáticas, desde aquellas para cuando estamos muy tristes, las que nos dan ánimos, para cuando tenemos el corazón destrozado y sí también para cuando estamos enamorados.

Ya que se acerca el 14 de febrero, te traigo cinco canciones que son perfectas para dedicar a tu amorcito:

Alesso vs OneRepublic – “If I Lose Myself”

Empezamos la lista con la canción responsable de lanzar a la fama a Alesso con este “rework” de One Republic titulado “If I Lose Myself”, que habla de ese momento en que nos damos cuenta de que estamos con una persona muy especial y deseamos que si nos perdemos, sea solamente a su lado.

Además de ser nominado para el premio Grammy en la categoría Mejor grabación remezclada, no clásica, alcanzó el puesto número ocho en la lista de sencillos del Reino Unido.

Galantis – “Runaway (U&I)”

Considerada ya como un himno de la música electrónica, “Runaway (U&I)” ha sido también el estandarte de muchísimas historias de amor del 2015 para acá. ¿Alguna vez has sentido que sólo quieres escapar del mundo y dejar todo atrás, pero con tu pareja a un lado? Pues este track habla justo de esto.

Daft Punk – “Instant Crush”

De los ya retirados robots de la electrónica Daft Punk junto a Julian Casablancas (vocalista de The Strokes) llega esta canción que define a la perfección ese momento en el que sientes un flechazo instantáneo y ya no hay marcha atrás. Si te pasó así en tu historia de amor, ésta podría ser la canción perfecta para dedicar.

Calvin Harris – “Feel So Close”

Creo que Clavin Harris es uno de los DJs y productores más románticos que tenemos en la escena electrónica. Muchos de sus tracks hablan precisamente del amor, y es el caso de “Feel So Close”, que llegó hasta el lugar número 12 del Billboard Hot 100.

La letra habla de cuando sientes ese magnetismo hacia alguien y no lo puedes controlar y te sientes muy cerca de esa persona que te hace sentir invencible y estar seguro que nada podrá detenerlos.

David Guetta feat. Kelly Rowland – “When Love Takes Over”

Una colaboración que sonó en todos los rincones del planeta llevando el amor a otro nivel. La imponente voz de Kelly Rowland que nos describe a la operación como sentimos como si una ola nos ahogara cuando nos estamos enamorando, pero lejos de sentirnos ofuscados, nos da muchísima felicidad cuando por fin, después de tanto soñarlo, llega ese amor ideal.

La canción alcanzó el número 1 en las listas de sencillos del Reino Unido.

No te olvides de echarle oreja a otras canciones EDM que también son perfectas para dedicar, como el caso del trío Above & Beyond con “Sun and Moon” o “Thing Called Love”, “Show Me Love” de Steve Angello, “Center Of The Universe” de Axwell o “Clarity” de Zedd - que por cierto anunció a través de Twitter que será el DJ oficial antes del juego del Super Bowl LVI desde el SoFi Stadium-.

¿Cuál de estas te animas a dedicar?

POR MAJO MONTEMAYOR

