A dos de tres caídas

Ay ay ayyyyyy. Y les aplicaron el madruguete. Esta semana en la catedral del pancracio, el templo del dolor y no me refiero a la Arena Coliseo, sino a la Cámara de Diputados donde se dieron un agarrón épico. Sabroso. De esos que hasta le dan rating al Canal del Congreso. EN CUESTIÓN DE HORAS LA OPOSICIÓN LOGRÓ DERRIBAR LA REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PRETENDÍA RELEVAR AL INEPOT EL INEC, ADEMÁS DE EVITAR A TODA COSTA REDUCIR EL NÚMERO DE DIPUTADOS Y SENADORES. Bien que saben que estas alturas del año va a estar canijo que encuentren una chamba así de chida donde se la llevan de muertito y cobran un ojo de la cara. Hasta ahí el final de la primera caída. Pero sonó el campanazo para comenzar la segunda y en ésta, Morena y sus aliados le aplicaron la Tomoenague y la Filomena a la oposición. Lograron desaparecer fideicomisos por más de 3500 millones de pesos al INE. Eliminar un segurote de gastos médicos y compactaron áreas eliminando el servicio profesional. Ya por último aplicaron la de a caballo con una ley que establece que los consejeros no ganen más que el Presidente de México. La cereza en el pastel fue que suprimieron la sala regional especializada que veía temas de promoción de candidatos. Eso sí, la oposición promete regresar por la revancha en forma de tribunales. Esto que sí se consumó era el plan B de mi Jaguar de Macuspana, quien buscaba y logró cambios estructurales dentro del INE. Sobre todo ese de la reducción de salarios de los consejeros, eliminar los fideicomisos del servicio profesional electoral nacional. Esto le pega directamente a Edmundo Jacobo Molina Secretario Ejecutivo que se la pasaba a todas margaritas desde el 2000 cuando todavía en el instituto era el IFE. Quién sabe cómo lo hacía pero era reelecto una y otra vez. Ahora el Consejo General del INE tiene que nombrar al encargado de “punto”, que esperemos no se reelija sin fin. Ora bien,Layda Sansores filtró conversación entre Alito, el Marko y el Chucho. Ahí se suponía que estaban acordando una reunión con el Consejero en casa de un tal Edmundo Jacobo. Adivina usted bien, el que se acaba de quedar sin chamba en el INE. La cuestión es que también estaban citados en la reunión 5 Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y quesque iban a poner a unos observadores de la OEA. La neta sí andaban organizando algo choncho y no nada más una sesión de videojuego en línea! Pero destronar a Morena 2023 y ya ni se diga en 2024, la verdad la tienen muy difícil. Fíjese, de acuerdo con la encuesta MetricSMX, la oposición no trae nada que le haga frente a DELFINA en el último bastión priísta que al parecer ya está listo para un cambio según las tendencias. Y De las Heras Demotecnia encontró que, para los chilangos, el Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum “sí funciona”, de acuerdo con 67 por ciento de encuestados. Arroz?

