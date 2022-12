Licencia para matar

1. La gente se queja, con razón, de las condiciones en la seguridad existentes en el país. No entraré aquí a dar datos estadísticos que muestran los avances de la estrategia en esta materia, pues no es el tema que me interesa tratar en esta ocasión.

2. Producto de la inseguridad, los linchamientos a ladronzuelos han ido en aumento. La intolerancia a robos y otros delitos también se incrementa.

3. Paradójicamente, cuando se pierden vidas por imprudencia, la indignación no es ni ligeramente similar. Esta reflexión viene a cuento por el homicidio en contra de Jorge Claudio, hombre de 46 años, que vendía tamales la mañana del 24 de diciembre, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

4. Jorge Claudio conducía una bicicleta de manera correcta, a orillas del arroyo vehicular, cuando un vehículo conducido con exceso de velocidad, el conductor perdió el control en una curva y lo mató.

5. Éste, la persona que conducía, se dio a la fuga. No tuvo la más mínima consideración con su víctima. La policía del citado municipio lo detuvo posteriormente y lo presentó a la Fiscalía del Estado de México.

6. El video que circuló en redes sobre este hecho lamentable ha generado indignación; misma que ha crecido al conocerse que, después de 48 horas, el responsable de la muerte de Jorge Claudio fue dejado en libertad.

7. Es cierto que un homicidio imprudencial permite libertad bajo fianza. Pero no es menos cierto que conducir en estado de ebriedad -lo que al parecer sucedió en el hecho aquí narrado-, sumado a la fuga del conductor, genera agravantes que el ministerio público no debió desestimar. De hecho, en el Estado de México, conducir en estado de ebriedad es un delito grave.

8. Así las cosas, pareciera que en realidad estamos observando un enésimo caso de corrupción, en que la familia del presunto responsable del homicidio dio dinero para lograr liberar al presunto homicida.

9. Es cierto que aunque todo te incrimine gozas de presunción de inocencia, es también cierto que el conductor del vehículo que generó el homicidio fue detenido en flagrancia.

10. La familia de Jorge Claudio está destrozada. Su Nochebuena del 2022 fue el velatorio de la cabeza de esa familia. Todas sus nochebuenas estarán marcadas por este hecho terrible.

11. Jorge Claudio salió a trabajar y, la tragedia habría sido mayor pues un hijo que lo acompañaba se adelantó; de lo contrario, habría perdido la vida también en el accidente.

12. Hasta el momento, el conductor del vehículo no ha tenido un solo acto en que busque asumir su responsabilidad; por el contrario, desde un inicio ha actuado con cobardía, prepotencia y con absoluta insensibilidad.

13. No es el primer caso y desafortunadamente no será el último que quede impune, sí seguimos tolerando que sea el dinero el que determine hacia dónde se inclina la mal llamada justicia.

14. Dicen que el fuero da impunidad. El presunto asesino no tiene fuero y goza hasta el momento de absoluta impunidad. Es la corrupción, la red de complicidades, la que genera la impunidad y no el fuero. El ejemplo en este caso es brutalmente contundente.

15. Desde todos los espacios debemos exigir que se aplique la ley y que el asesinato de Jorge Claudio no quede impune. Tenemos que cambiar la lógica terrible de que vale más el dinero y lo material, que la vida de un ser humano o que la vida a secas.

POR GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

DIPUTADO DEL PT

@FERNANDEZNORONA

MAAZ