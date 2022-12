Del Moral, gobierno de coalición en riesgo

No prende la precandidatura de Alejandra Del Moral. Presentó su equipo de colaboradores. Todos recomendados de Enrique Peña Nieto, Emilio Chuayffet, César Camacho, Arturo Montiel, Eruviel Ávila y Alfredo Del Mazo. Destaca Alejandro Ozuna, quien sería el coordinador de campaña si Alejandra es ungida. Ven riesgos al gobierno de coalición, ya que los líderes del PAN, Anuar Azar, y Omar Ortega, del PRD, aprecian débil la propuesta priista. Sin obligación de la equidad de género en el proceso, confían más en Enrique Vargas (PAN), quien está a sólo cuatro puntos de la morenista Delfina Gómez.

NUEVO LEÓN: El gobernador Samuel García, sentenció a la oposición. Dijo que “hay dos temas irreductibles en los que no vamos a ceder: el exalcalde de Monterrey (Adrián de la Garza) no va a ser fiscal…” y no permitirá ni un “rasguño” a su presupuesto. Y, en eso, los legisladores encabezados por el panista Mauro Guerra, son inflexibles: apoyan a Adrián y ajustarán el presupuesto. Quieren sacar al titular de Gobierno, Javier Navarro, quien se amparó contra el juicio político que el PRI y el PAN aprobaron procedente por no publicar decretos y reformas. El pleito se empantana.

QUINTANA ROO: Los hoteleros de Cancún, liderados por Jesús Almaguer, habían llegado a un acuerdo con la alcaldesa Ana Peralta, para aumentar 40 por ciento al Derecho de Saneamiento Ambiental, pero ahora se niegan a honrar su palabra. Llegaría a 73 pesos por huésped, para 2023, y 100 pesos diarios para 2024; cinco dólares. En otros países es más de 25 dólares. Ana se comprometió a, con ello, destinar 50 por ciento a infraestructura; 30 por ciento a mantenimiento de playas y 20 por ciento a seguridad pública.

JALISCO: Repudian al gobernador Enrique Alfaro por permitir que “externos” a Movimiento Ciudadano de la entidad se apoderaran del partido. Encabezados por Pablo Lemus, alcalde tapatío, exhibió a Manuel Romo y a Alberto Esquer, expanistas que se apoderaron de MC. Se sumaron al reclamo, Clemente Castañeda, Verónica Delgadillo, Mirza Flores, entre otros. La rebelión con destinatario.

HIDALGO: El gobierno de Julio Menchaca podrá recuperar las concesiones que perdió hace unas semanas luego que el anterior director de Radio y TV estatal, Cristian Guerrero, no las renovó. Platiqué con Álvaro Guzmán Gutiérrez, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del IFT. Me dijo que el gobierno tiene que presentar solicitudes que, por cierto, no se han iniciado para recuperar la mayoría. Hay salida, pero de Cristian, tiene responsabilidades.

PUEBLA: El gobernador Miguel Barbosa, sumó al influyente líder de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, a la marcha del próximo domingo en apoyo a la 4T. Ambos intercambiaron elogios. Señales para 2024.

SINALOA: El titular de Salud, Cuitláhuac González, se apersonó en un hospital de Culiacán para revisar la atención de los pacientes y un médico le exigió: ¡póngase una bata! Un principio de higiene médica. Pero Cuitláhuac, ni idea tiene de eso, ni del servicio de salud sinaloense.

