¿Cómo elegir una causa social para ayudar? 4 claves para apoyar a los más necesitados

“Avísame si existe alguna organización dónde pueda ayudar”, “dime, ¿qué podemos y debemos hacer para contribuir?”, “participar sí, pero ¿cómo?”, son algunos de muchos de los mensajes que recibo después de publicar un artículo, en donde hacemos visible la problemática debastadora del abuso sexual infantil y llamamos a la acción.

¿Cómo puedo ayudar? Es la pregunta, común denominador. Las y los ciudadanos, están dispuestos e interesados en apoyar causas sociales, en mi caso, la defensa de la seguridad infantil, pero no sabemos cómo participar.

Les diría que es un proceso interno que empieza con el primer paso. Hay que darlo. ¿Cuál es?, es una acción, cualquiera que sea en favor de ese motivo social que haya tocado tu corazón. Lo más sencillo, en apariencia, sería hablar con nuestros hijos e hijas del tema, compartir información en redes sociales, aportar recursos a una asociación o dedicarle de nuestro tiempo. Pero, veámoslo más a detalle.

Me he dado cuenta que, cuando alguien me hace alguna una consulta, si le solicito algo de información o que por favor prepare una notita informativa, por regla general, no vuelvo a saber de esa petición. Tal vez, aquí nos suceda lo mismo, tenemos el interés de ayudar, nace o renace en nuestro interior, pero al momento que decidimos actuar, nos detenemos. Pues bien, aquí algunas recomendaciones básicas, desde mi experiencia, para que suceda.

1. Identifica tu bandera. Vastas son las causas a las que nos podemos adherir: violencia de género, medio ambiente, protección de los animales. Es posible que alguna de ellas te haga sentir identificado, te mueva. ¡Ahí está tu bandera! Teniendo claro tu objetivo, ya nada te detendrá.

2. Busca una organización afín. De preferencia, en tu comunidad, pero existen confiables, nacionales e internacionales, a las que te puedes sumar. Pídeles información, visítalas, involúcrate y decide. Algunas de ellas, Aldeas Infantiles SOS, Fundación Grupo Andrade, Save the Children o acude al Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

3. Da ese paso. De la bandera que te haya movido o de la organización que la defiende, busca información en Internet, sigue en redes sociales a personas o instituciones que generen información, compártela, platica de ella con tu entorno. A veces, parece poco, pero creéme, no lo es. Haciendo visible la problemática y compartiendo información de prevención, ayudamos mucho.

4. Ve más allá. ¡Ya estás listo! Ahora, a participar activamente con esa causa, generando información, integrándote a una asociación o creando una con tu familia, tus amigos; dedicando una parte de tu tiempo o aportando recursos económicos. Muchas fundaciones, en su página web, cuentan con un botón para donar, para apadrinar mensualmente a un niño o niña.

Realmente, de lo que se trata, es que hagamos una cosa diferente a lo que hoy estamos haciendo, enfocada a causas que nos mueven. Como alguien ya dijo: La acción más pequeña vale más que la intención más grande. ¿Qué vas a hacer hoy?

POR JOSÉ LUIS AYOUB

