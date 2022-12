Brindis 2023

¡Negatividad fuera! A pesar de que se fraguaron muchos vaticinios de este 2022, sobre todo el fracaso que habíamos presupuestado con la selección mexicana en el mundial por la manera de hacer las cosas de los de pantalón largo, esta semana toca afrontar la despedida del viejo ciclo y el comienzo del nuevo, siempre con la palabra esperanza por delante, sobre todo si consideramos que el balompié es el deporte al que más se le invierte en el país y por ende, el que más posibilidad tiene de potenciarse, más allá de los triunfos escasos que presume.

Brindo por el tan ansiado regreso de los equipos aztecas a la Copa Libertadores. El ser humano tiene un gen de competitividad, si se lo quitas llega la zona de confort y el decrecimiento. Si seguimos enfrentando a escuadras de CONCACAF y nuestra vitrina sigue siendo Guayana Francesa o Surinam, no habrá un aumento en nuestro nivel. Para quien defiende que no es cierto, sencillamente asómense al papel de los tricolores en el Mundial, y que lo desmienta. Un ciclo y medio mundialista sin estar en dichos torneos de alta envergadura, resultado. Ser exhibidos por Suecia y Brasil en 2018, y ahora no pasar de fase de grupos. Opiniones sobrarán, los resultados son inexpugnables.

Brindo para que se hagan programas específicos de exportación de jugadores mexicanos a Europa. Es un hecho que el número de extranjeros no se reducirá, al menos, hasta la segunda mitad del año. El lugar a nuestros compatriotas estará tapado, en muchas ocasiones por foráneos de medio pelo en cuanto a calidad futbolística se refiere. Para el que diga que no es así, es cuestión que voltee a ver la banca que tenía México en Qatar. Quizá, la peor de la etapa contemporánea donde tenías que recurrir a un piojo Alvarado, Antuna o Funes Mori como revulsivos. Urge se reforme este estatuto en la Liga, pero de no ser así, espero pronto se presenten algunas normas o incentivos por parte de la federación a quien logre mandar elementos a codearse con la élite. Estados Unidos y Canadá ya laboran en ello y los dividendos se comienzan a palpar.

Brindo para que regrese el ascenso, descenso y se suprima la reclasificación nauseabunda. Urge quitar el listón de la mediocridad que se circunscribe, para algunos, a tener poco más del 37 por ciento de los puntos para luchar por un campeonato. El puesto doce tuvo 19 de 51 y clasificó a la fase final.

Luego, en la parte de abajo, se siguen permitiendo escuadras como Querétaro o Juárez de medianía interminable.

Por último, imposible no brindar por ustedes, estimados lectores. Otro periodo anual que contamos con su preferencia. Ojalá así nos mantengamos mucho tiempo más. Lo mejor para el 2023 que se avecina.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

PAL