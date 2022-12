Colapso en el aeropuerto de Tijuana

Desde el viernes, miles de viajeros seguían tirados anoche en el aeropuerto de Tijuana y sin poder recuperar sus maletas. Al cierre de esta columna seguían buscando sus cosas en una montaña de equipajes que las aerolíneas aventaron al costal de las bandas tras cancelar vuelos. La zona era tierra de nadie ¿Cuántas maletas se van a reportar perdidas? Tampoco se habían dado las reasignaciones de nuevos vuelos.

Se cancelaron 22 salidas nacionales de Volaris y Viva Aerobus. Alrededor de cuatro mil personas deambulaban desorientadas en el aeropuerto sin que ninguna autoridad de las aerolíneas, ni de Profeco, ni de la central aeroportuaria les ofrecieran atención especial e información confiable. Personal de dichas aerolíneas daban trato deplorable a los afectados.

Documentamos los testimonios con versiones directas de gente afectada y las redes sociales exhibieron con videos y testimonios el peor caos de muchos años. Los pasajeros pasaron Navidad sin poder siquiera ocupar una silla por el colapso. Se le salió de control el flujo de viajeros al aeropuerto de Tijuana.

Los viajeros nacionales y extranjeros relataron el viacrucis vivido en Tijuana: se quedaron sin dormir, sin bañarse, ni comer, al menos, no mediante un vale ofrecido por las aerolíneas para cubrir los gastos de alimentación. No se sabe bien qué falló, ni qué pasó, ya que si bien se argumentó mal tiempo, el aeropuerto no fue cerrado y la llegada de vuelos de otras entidades a Tijuana también se volvió un caos. Una viajera que aterrizó procedente de Ciudad de México llevaba tres horas batallando para recuperar su equipaje.

Frente a la crisis de movilidad la aeronáutica tijuanense marca un precedente con su pésimo manejo de comunicación interna y externa sobre la suspensión de vuelos. México demuestra una vez más por qué su servicio de aviación fue degradado a categoría 2 en seguridad aérea desde mayo de 2021. Y aunque la SICT prometió recuperar la Categoría 1, Tijuana tira toda posibilidad para que ocurra debido a que la calificación evalúa el tráfico aéreo de todo el país.

***

La ministra Yasmín Esquivel lanzó la papa caliente en que se ha convertido su caso, a la UNAM. Con un comunicado redactado en Navidad y divulgado en sus redes sociales le busca dar la vuelta al escándalo en el que está metida al querer pasar de plagiaria a víctima de plagio.

Su polémica tesis publicada en 1987 es idéntica a otra divulgada en 1986. De esa forma Esquivel se niega a dejar la Corte, ni a renunciar a sus aspiraciones de presidirla. Incluso asegura que ella empezó su trabajo en 1985. No se puede concluir nada, la voz cantante será la de la UNAM hasta que concluya sus investigaciones, sin embargo su prestigio está en riesgo; la categoría como universidad de excelencia en América dependerá de los resultados de las indagatorias, pero pase lo que pase lo único seguro que dejó el caso Esquivel es que la corrupción en la máxima casa de estudios quedó en evidencia, luego de que el diario El País, además de esta historia, publicara que hay más de siete tesis con el mismo nombre asesoradas por la misma Martha Rodríguez Ortiz. Nunca nadie se ocupó en la exigencia de los controles internos para impedir duplicidad de tesis y que Rodriguez pudiera evaluar hasta 14 tesis al año. Solo en México.

Uppercut: Quedan 5 días para pasar las deudas del Infonavit de VSM a pesos antes de que aumente 8 mil pesos por cada 100 mil de manera automática a partir del 1 de enero de 2023. El plan aplica para todos los beneficiarios que sostuvieron un crédito hipotecario en VSM.

Nos leemos hasta el próximo 8 de enero.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL