Reforma electoral, retroceso

La noche del miércoles y madrugada del jueves se discutieron, en una sesión maratónica, las reformas en materia electoral. Al final, Morena y sus aliados aprobaron con su mayoría un retroceso en la forma de hacer elecciones.

Una escena que quedó en mi mente fue el momento de celebrar su aprobación. Recordé el episodio de la Guerra de las Galaxias, en el que el canciller Palpatine se concede poderes especiales en el senado Galáctico para pasar a ser el emperador, y la princesa Padme, al ver la escena dijo: “así es como muere la libertad: con un estruendoso aplauso”.

Con la aprobación de estas reformas, el partido en el poder abrió la puerta a lo más rancio del pasado: a que el gobierno controle y se inmiscuya en las elecciones. Eso de lo que tanto se quejaron.

Les molestó que me enfundara en un disfraz de dinosaurio para hacerles ver que quieren volver al pasado, pero no les molesta despedir a 2 mil 500 trabajadores que han dado certeza a las elecciones en los últimos años.

No les molesta apuñalar por la espalda a los pueblos indígenas, a los afromexicanos, a los migrantes, a las personas de la diversidad sexual y a las personas con discapacidad, al disminuir, con esta reforma, su número de candidaturas que ya estaban garantizadas.

No les molesta que regresen los fraudes y regalarle votos a partidos que no se los han ganado. No les molesta que el Presidente use la “mañanera”, la cual se realiza con recursos públicos, para difamar y denostar a quien le viene en gana. Ahora, le darán un cheque en blanco para utilizar esas conferencias durante las campañas electorales, las cuales usará en contra de la oposición. No les molesta que sus corcholatas usen tiempo y recursos públicos para hacer campaña abiertamente en todo el país, abandonando sus responsabilidades. En conclusión, no les molesta acabar con las elecciones libres y transparentes en nuestro país.

Su propósito fue desmantelar la institución que ha garantizado un padrón confiable. Lo que quieren es regresar a la época en la que los muertos votaban. Usaron como excusa que querían ahorrarse 3 mil 500 millones de pesos cuando, por su ineptitud y probable corrupción, hay un sobre costo de 170 mil millones de pesos en la refinería de Dos Bocas, ¿saben que esto alcanzaría para pagar durante 48 años los recortes que le harán al INE?

Es lamentable que la lucha que se dio durante décadas para tener elecciones libres y democráticas, la sepulten por su servilismo a un solo hombre.Fallaron a sus ideales, fallaron a México. Su atropelló la democracia, quedará en los libros de Historia.

POR XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ

SENADORA DEL PAN

@XOCHITLGALVEZ

MBL