A falta de 4to Partido… 4T

Yo todavía sigo regocijándome de la marcha del domingo pasado. La Selección pudo haber sido descalificada, pero México ganó este 27 de noviembre. Algunos estarán doblemente enchilados: por el fútbol y por el informe de mi Jaguar de Macuspana.

Qué tal el descolón que a Gilberto Lozano, quien tuvo la kamikaze idea de hacer una contra-marcha que esperaría la llegada del “raquítico contingente chairo” (a decir de él eran 50,000 personas a lo sumo). Y según él (en sus desmayos febriles) también lo acompañaban otras 50,000 personas. De plano, no pudo grabar ni su video a gusto porque no dejaban de gritar a su alrededor: “Viva AMLO!!!”. Acérquenle un té de cuasia para los corajes.

Ahora bien, el discurso de mi cabecita de algodón fue una hermosura. Por ejemplo… cuando menciona la “revolución de las conciencias” y fue maravilloso ver tantos jóvenes porque como dice Victor Ronquillo: “la disidencia de pensamiento no tiene edad”.

También cuando mencionó “el humanismo mexicano”, que me parece crucial, porque precisamente debe dejar de lado todo clasicismo, racismo y cualquier tipo de discriminación. Otro momento sublime fue cuando mencionó a Flores Magón en: “Sólo el pueblo puede salvar al pueblo”. Es más, cuando asegura que “no puede haber seguridad sin justicia social”, precisamente antier hablé con el Subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía, quien me aseguró que “en verdad los números de la violencia en México están bajando”. Por cierto él ya levantó su manita para gobernar Coahuila. La puritita rifa del Tigre.

Y ahora les menciono algunas de las cartulinas y consignas de los manifestantes que se dieron lugar en ese encuentro que fue un verdadero carnaval de alegría. Una muy acá elevadona que reza: “El día neoliberal ha muerto, un fantasma recorre América”.

Parafraseando el Manifiesto Comunista. Un hombre de avanzada edad declaró: “ AMLO ya reparte más milagros que San Judas Tadeo”. O una mujer que se autodefinió como “chaira pudiente” porque ella “pagó su autobús de lujo y le alcanzó hasta para desayunar en el Sanborns”.

Pero lo que me arrancó una sonrisa fue que en contestación a #ElINENoSeToca, varios sustentaban el #AMLONoSeToca. Ahora bien, todos supimos que nuestro querido Epigmenio Ibarra tuvo un desvanecimiento por el exceso de calor y la cámara tan pesada en su hombro durante tantas horas.

Lo que sí estuvo muy fuera de lugar, fueron los comentarios del Teacher, quien hasta puso en duda el periodismo de guerra ejercido por Epi. Argumentando que “si había aguantado ráfagas de AK47, como no aguanto acá una marcha”. La respuesta de Epigmenio fue demoledora: “Y en esos 12 años que yo estuve en la guerra jamás te vi en el frente.

Tampoco te he visto en las calles. Yo tuve un tropiezo que infames como tú magnifican- pero me levanté, volví a echarme la cámara al hombro y llegué al Zócalo. Tú en cambio has vivido de rodillas”. ¡Tómela!

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

MAAZ