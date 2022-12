Hay tiro entre mujeres por el Edomex; Delfina y Del Moral inician campañas

Mi solidaridad con Ciro Gómez Leyva. Exigimos a las autoridades federales, de la Ciudad de México y del Estado de México, pronta y satisfactoria presentación ante la justicia de los responsables del intento de asesinarlo. Ningún comunicador, ningún ciudadano de este país deben seguir siendo víctimas de la violencia. Las más altas autoridades de este país tienen que parar el clima de confrontación entre mexicanos.

*Después de semanas que Ana Lilia Herrera no daba su bracito a torcer, finalmente la diputada federal tomó protesta como delegada del CEN del PRI en el Estado de México y se aprobó la alianza con el PAN, el PRD y los que se adhieran, para ir en alianza a la elección del próximo 4 de junio con la hoy ex secretaria de Desarrollo Social mexiquense Alejandra del Moral como candidata. En un evento en el que fueron testigos el dirigente nacional del tricolor Alejandro Moreno, el dirigente estatal Eric Sevilla, diputados federales, senadores, el ex gobernador Arturo Montiel y el gobernador Alfredo del Mazo entre otros, Del Moral aseguró que refrendarán el gobierno del estado (que siempre ha sido gobernado por el PRI) y que en esa entidad comenzará la derrota del morenismo.

En esta alianza, nos aseguran, no irá Movimiento Ciudadano que en las próximas semanas presentará como su candidato al senador Juan Zepeda, con quien muy optimistas buscan dos millones de votos como moneda de cambio para 2024. Habrá que ver ahora cuál será la respuesta de Morena, del equipo de su candidata Delfina Gómez y del propio presidente López Obrador, que no querrá ceder una entidad tan importante por sus 12.5 millones de votos y su presupuesto de mucho más de 300 mil millones de pesos anuales. Hay malpensados que afirman que, en agradecimiento por su voto en el tema de la militarización, al PRI hace semanas le regalaron Coahuila poniendo como candidato a Armando Guadiana que perdió ahí la pasada elección, pero difícilmente cederán el Edomex que es considerado la joya de la corona. Por lo pronto, brincándose las trancas de la ley electoral la maestra Delfina y Del Moral ya están en campaña y en ella saldrán chispas, ¡hagan su juego señores!

*Hay malestar y preocupación en el sector del transporte aéreo de nuestro país ya que, en afán de llevar vuelos al AIFA, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto para permitir el cabotaje aéreo en México. Dicho en cristiano, que que aerolíneas de otros países puedan realizar más vuelos comerciales con salida y llegada en territorio mexicano. La Cámara Nacional de Aerotransportes, CANAERO expresó su rechazo a la propuesta, pero también su disposición para lograr que México recupere la categoría 1 que el gobierno federal perdió desde mayo del año pasado y que prometió recuperar en “unos meses”, sin que después de un año y 7 meses se vea para cuando. Conviene recordar que en las actuales circunstancias, México se encuentra limitado para abrir nuevos vuelos hacia Estados Unidos y enfrenta serias dificultades para lograr acuerdos comerciales en la materia. Permitir el cabotaje aéreo impide el desarrollo de nuestra aviación, el aprovechamiento de nuestra infraestructura aeroportuaria, generar beneficios basados en la competividad y dificulta la creación de nuevos empleos. La pelota está en la cancha de la 4t, en específico de la presidencia de la República y de las autoridades federales de aviación.

*Con inflación anualizada del 7.8% en noviembre y otra de 7.4% en lo que va del 2022, las familias mexicanas han tenido que recurrir en ese mismo mes al carísimo tarjetazo que llegó a 165 mil 575 millones de pesos, la cifra más alta para un solo mes, desde el 2019 en que se tienen registros del Banco de México. El problema como siempre con el uso del dinero plástico son los elevados intereses que para enfrentar la inflación el banco central ha elevado hasta 10.5% el pasado jueves, lo que significa que por el uso del crédito los consumidores pagarán tasas de entre el 18 y hasta el 30 por ciento en sus compras. Ojo, los expertos recomiendan limitar al máximo el uso de las tarjetas, pagar el total de sus consumos en cada corte, analizar dos veces la conveniencia de contratar créditos inmobiliarios y automotrices y, de ser indispensables, pactarlos a tasa fija acorde con sus posibilidades.

*Médicos residentes de los hospitales de Pemex protestan y se declaran en paro por el recorte del 80% a sus aguinaldos que esta vez les llegaron por 2 mil 593 pesos. Por lo pronto, los médicos inconformes aseguran que sólo darán servicio de urgencias.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

MBL