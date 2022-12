Contra Ciro, ¡No!

De cuando en cuando nace el heredero del liderazgo noticioso e informativo de los mexicanos.

Es un asunto fundamental, es la fuente confiable de información que nutre criterios y genera opinión para las discusiones cotidianas que los ciudadanos mortales libramos día con día en familia, en el trabajo, con los amigos y en el café.

A todos nos gusta opinar y destaca siempre el amigo más informado de los temas del momento: que si la fórmula uno, que si el mundial, que las reformas del presidente o el concierto del tal Bad Bunny.

Pero no toda la información es veraz y confiable. En estos tiempos vertiginosos de la comunicación somos bombardeados de toneladas de notas de dudosa procedencia y seriedad. Ahí es en donde entra ese gran filtro de certidumbre, es cuando los mexicanos otorgamos ese certificado de verdad si quien lo dijo fue nuestro comunicador de confianza.

Desde el gran Jacobo Zabludovsky con sus 27 años al frente de su noticiero 24 horas, la sociedad mexicana se acostumbró a confiar en su voz gracias a la seriedad, la personalidad y el profesionalismo de su trabajo. Don Jacobo era gran conversador, estupendo amigo y generoso Maestro, con la generación que acudíamos a él por consejos y en su plática encontramos cátedra y apoyo.

A su relevo natural por el implacable tiempo llegó a ocupar ese lugar de privilegio y confianza mi gran amigo Joaquín López Dóriga que por más de 15 años tuvo un lugar reservado en cada cena de las casas de las familias mexicanas y con ese carisma y genialidad el “Teacher” sigue triunfando en radio e internet.

Hoy en día el líder indiscutible de la información se llama Ciro Gómez Leyva. Su éxito avasallante en radio y televisión lo confirman sus programas: Ciro por la Mañana de Fórmula, (en donde tengo el privilegio de participar desde hace años junto a su magnífico equipo) y por las noches en imagen noticias. Ciro es un hombre de bien, simpático, cabal y valiente. Además de los múltiples premios con los que ha sido reconocida su carrera, goza en lo personal del cariño y respeto de la gente, de su familia y de quienes tenemos la dicha de ser parte de su equipo.

Atentar contra su vida nos agravia y nos ofende a todos.

A los compañeros de la comunicación que elegimos esta labor como la forma de servir a nuestro país y ganar el sustento digno de nuestras familias, nos hiere y nos recuerda lo peligroso que es el oficio en México.

A la sociedad en conjunto nos hiere porque se están metiendo con algo íntimo y familiar. Ciro es esa parte de confianza de las familias, Ciro es ese amigo que tras la pantalla nos informa y devela lo que pasa en el País por ignominioso y dantesco que sea. Se atreve a señalar y exhibir al poderoso. Con valor y responsabilidad nos muestra el mundo real en que vivimos.

Cerramos filas con Él, no está sólo, es la voz de millones que en Él confiamos y reconocemos su compromiso con la verdad.

Todos desde nuestra trinchera seguiremos construyendo este País que tanto amamos y no dejaremos de trabajar hasta que ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena.

Como dice mi amigo Ciro: ¡Ánimo!

POR JOSÉ LUIS CAMACHO ACEVEDO

JOSECAMACHO@GMAIL.COM

@JLCA007

MAAZ