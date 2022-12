Regala sustentable

A todos los seres humanos nos gusta regalar cosas y que nos regalen; pero mucho se pierde en la traducción de lo que verdaderamente vamos a usar de todo eso y lo que termina en el clóset guardado. Es algo complejo, y aún es más complejo regalar productos sustentables y responsables con el ambiente. Esta Navidad quiero darles una guía para que cuando elijan los regalos para todas esas personas que aman, sean los mejores y que sean respetuosos con el ambiente y la sociedad.

Me gusta considerar que un producto o que alguna empresa es sustentable cuando cumple con mínimo tres características de sustentabilidad. Les daré una lista de estas características para que las consideren.

Busca productos que sean amigables con la sociedad, estos productos generalmente ayudan a poblaciones vulnerables. No hay mejor sentimiento que saber que la miel de abeja que te regalaron en la canasta de la oficina está ayudando a mantener colonias de polinizadores y empoderando a mujeres en comunidades de Yucatán.

Segunda mano primero, siempre les digo y no me cansaré de lo mismo. Me encantaría que esta Navidad, muchos se abrieran a la idea de regalar cosas de segunda mano. Si quieres regalar una chamarra, busca primero en tiendas second hand y después ve a otras.

Empaques compostables, procura que tus productos no vengan en más plástico. Claro que a todos nos gusta ver regalos envueltos de las formas más lindas. Sin embargo, es momento de activar tu creatividad y buscar empaques y envolturas zero waste, sin plástico y reutilizables.

Compra local, esto no sólo incentiva a la economía de tu región y del país, también nos ahorra cientos de toneladas de CO2 en transporte. Existen miles de marcas, 100 por ciento hechas en México, que tienen mejor o la misma calidad que cualquier cosa importada.

Piensa en cosas útiles, un set de esponja para lavar trastes zero waste no suena muy sexy, pero les prometo que es un gran regalo. La persona a la que se lo darás diario se acordará de ti mientras la utiliza. Les aseguro que este regalo no terminará en el clóset.

El último y más complicado; revisa los materiales. Busca materiales que sean fibras naturales, dale prioridad a los materiales reciclados, al upcycling y que los materiales sean extraídos de forma responsable y local.

Suena más complejo de lo que es, pero les prometo que una vez que empiecen a implementar estos conceptos en la práctica diaria, van a marcar una diferencia en su vida. Regalen sustentablemente, empiecen por buscar una sola de estas características en los productos que compran. El planeta y yo se los vamos a agradecer.

POR ARIADNA FUENTES

@CASAAPLO

MAAZ