Reforma electoral: Cuando la política fracasa

Salvo improbables sorpresas de última hora, la iniciativa político-electoral del Presidente de México perderá la votación calificada en la Cámara de Diputados, pues Morena y sus aliados no lograrán sumar los votos necesarios para una reforma constitucional. No alcanzarán las dos terceras partes de los diputados presentes, es decir, 334 si asisten los 500 a la sesión respectiva.

En lo que será un fracaso de la política y de la negociación, se desperdiciará la oportunidad de emprender una de las más trascendentales reformas de su tipo al menos en los últimos 25 años. Desde el momento mismo del anuncio sobre su presentación, la oposición declaró que “no pasará”, una actitud negativista que traiciona la esencia de la tarea legislativa, centrada en la discusión, la negociación y el acuerdo.

Y por el lado de Morena, después de un breve lapso en que pareció que la iniciativa tenía futuro con los votos del PRI, la postura morenista fue que la aprobarían en comisiones (donde sí tiene mayoría), pero sin cambiarle nada. Ante esta doble intransigencia, era muy difícil que la muy importante iniciativa pudiera prosperar.

He dicho y sostengo que lo relativo al INE no es lo más importante de la iniciativa, por más que la bandera de “salvarlo de las fauces” del lopezobradorismo haya sido un eficaz instrumento propagandístico que logró una marcha masiva en la Ciudad de México, con movimientos similares en decenas de ciudades. Esa movilización terminó de convencer a los líderes priistas de que sus diputados no debían apoyar la reforma electoral, radical en varios de sus contenidos.

Sin embargo, habrá que ver -a la hora de las campañas y los votos- si la falsedad de que se proponía desaparecer al INE le alcanza a la oposición para encubrir contenidos de la iniciativa que sí tienen respaldo popular, como lo demuestran la encuesta realizada por Ulises Beltrán y Asociados por encargo del INE y también una serie de entrevistas del periodista Juan Becerra Acosta a marchistas del domingo 13, a las cuales ya me he referido.

Entre los contenidos propuestos por AMLO que tienen amplio respaldo del electorado están:

-Reducción del número de diputados y senadores.

-Elección por voto popular de consejeros del INE y magistrados del TEPJF.

-Disminución del financiamiento público a los partidos políticos.

-Reducción del enorme presupuesto del INE y su transformación en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

-Desaparición de órganos locales (OPLES) y de tribunales estatales.

Desde otro ángulo, la oposición perderá la oportunidad de acabar o reducir al mínimo la sobre y sub representación que actualmente prevalecen en la integración de los congresos federales y estatales. AMLO proponía la conversión en legisladores de representación proporcional a los que hoy son elegidos por mayoría relativa. Al ser rechazada esa evolución, los partidos conservarán la posibilidad de tener hasta 8 puntos porcentuales de sobrerrepresentación, lo cual implica subrepresentación de otros partidos.

PLUS ONLINE: Talón de Aquiles que está dejando de serlo

La pérdida de imparcialidad de dos de sus consejeros y un presupuesto que sigue siendo excesivo figuran entre las razones de crítica fundada al INE. Sin embargo, es de reconocerse que en materia de fiscalización, que yo he caracterizado como el talón de Aquiles del INE, ha habido avances estimables en los últimos 5-6 años.

Quedaron atrás, en buena hora, los tiempos en que desde la Unidad de Fiscalización del INE, dirigida por un operador del PRI (Alfredo Cristalinas), se favorecía al otrora partido hegemónico y se le asesoraba para evadir sanciones o para ocultar irregularidades, todo ello con la complacencia de la mayoría de los consejeros de entonces.

Este martes 29 de noviembre, el Consejo General del INE impuso sanciones por 673 millones de pesos a las dirigencias nacionales y locales de los partidos por diversas anomalías en su gasto ordinario de 2021. De estas multas, la mayor parte (323 millones, 48%) corresponden a Morena (El Heraldo de México, 30/XI/22), un partido que tiene dificultades para presentar una adecuada rendición de cuentas.

Es deseable que la Unidad de Fiscalización siga y perfeccione su revisión de gastos partidarios. Una estricta rendición de cuentas es lo mínimo exigible a partidos que reciben abundantes recursos del presupuesto público.

POR EDUARDO R. HUCHIM

COLABORADOR

@EDUARDORHUCHIM / omniacolumna@gmail.com

MAAZ