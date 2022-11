Se solicita mayor congruencia en Tri

El caso de Raúl Jiménez se ha convertido en el último episodio de incomodidad para el técnico de la Selección Nacional, Gerardo Martino. Pero de eso tiene mucha responsabilidad el argentino, cuya terquedad de aguantar hasta lo último a que se recupere, lo hará terminar mal.

Y nada tiene que ver con Raúl, quien ha superado muchas cosas más graves que la pubitis, pero hoy no está en condiciones de jugar una Copa del Mundo, porque no está ni en plenitud física ni futbolística. Porque, incluso, cuando los médicos y especialistas de la Selección y el Wolverhampton (su club) le den el alta médica, el chico lleva sin jugar desde finales de agosto, y a fuerza de ser sinceros, no retomará el ritmo futbolístico en el amistoso contra Suecia. Si no se trata de magia, vudú o cualquier otra arte oscura que con un preparado lo deje listo para el debut, en Qatar 2022, ante Polonia.

En el futbol, lo más importante es, además de estar sano, es el ritmo de juego. Y no se recupera en un par de semanas, sobre todo, cuando antes de la lesión, Jiménez tampoco vivía un gran momento sobre la cancha.

En medio de esta discusión, la dirección de selecciones nacionales anunció que Jesús Manuel Corona no será tomado en cuenta para la Copa del Mundo. El atacante del Sevilla no logró recuperarse de su lesión como lo pedía el club, y que en su derecho, le ha solicitado que se enfoque en recuperarse al cien por ciento, ya que lo tienen contemplado para lo que viene en el calendario del equipo andaluz.

Entonces, ¿por qué Corona no, y Raúl, si? Y no tiene que ver solamente con más exigencias del club, sino con algo de honestidad de parte de todos los involucrados, al tener bien claro que un jugador que va saliendo de una lesión no estará al cien por ciento en un Mundial. Hace unos días, en entrevista con Mauricio Ymai, Raúl aseguraba que si él siente que no está apto, se bajará de la Selección.

Si lo tiene tan claro, por qué no lo hace de una buena vez, ¿por qué entercarse tanto como El Tata Martino y no entender que lo mejor hoy sería potenciar alguna de las otras opciones en el eje del ataque como Henry Martín o Santiago Giménez (lo de Funes Mori es otro tema)? Martino ha dicho que no llevará a cuatro delanteros, porque no se le hace algo congruente, pero y ¿las demás incongruencias?

Porque lo de Jiménez es solamente una de varias decisiones de El Tata que no se entienden de cara al Mundial, como el pedir a jugadores que tengan minutos para ser contemplados, pero apapachar a Héctor Herrera, aunque no jugara con Houston. Dicen que son cosas de los entrenadores y sus locuras, pero esas terquedades salen caras, y al final, no dejan trascender por la falta de honestidad.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

PAL