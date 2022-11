Carta colectiva de las vacas sagradas…

Estimado Tata:

Por medio de la presente, hacemos de tu conocimiento nuestras ganas de acudir a la Copa del Mundo próxima. Sé que en este país no se premia la meritocracia. Acá entre más edad tengamos, menos juguemos en nuestro club y presentemos números vomitivos, más posibilidades tenemos de cumplir nuestro sueño de niños, y en tu carácter más que de entrenador, de nuestro amigo que eres, te pedimos nos lleves.

Te platico nuestra situación actual. Uno juega en la mejor liga del mundo con los Lobos ingleses. La última vez que pisó la cancha Raúl Jiménez, fue el 31 de agosto. Está próximo a cumplir los tres meses de no tener actividad oficial, y no registra ningún gol en los tres partidos donde tuvo participación. Bueno. Por ahí uno en una de las copas domésticas nada más. Pero no importa, tú llévanos, total, el El Chicharito metió 17 goles más que él y eso tiene mérito, pero aquí eso no se premia.

El otro, Rogelio Funes Mori sólo hizo cinco anotaciones en el año. ¡Ah!, y, por cierto, estuvo de baja 42 días, viene fuera de ritmo futbolístico, porque tras su recuperación, solo jugó un partido completo con Monterrey, donde falló un penal. Además, cuando ha jugado en la selección mexicana tampoco ha brillado, pero es lo de menos. Qué importa que Henry Martín haya metido ocho goles más que él en este torneo y haya asistido a sus compañeros seis veces. Si puedes, hacemos de tu conocimiento las ganas que tenemos de ser titulares, incluso, por encima de Santiago Giménez, un joven de apenas 21 años que, en su aventura en el viejo continente, es el líder de goleo de la Europa League, quizá la segunda mejor competición de clubes en el mundo. Échanos la mano. Si quieres déjalo fuera de la lista final, aunque registre mejor promedio de anotación que el mismo Erling Haaland esta temporada internacionalmente. Total, ello es pura meritocracia y como debe ser en el tercermundismo, no hay que darle premio.

Tenemos un Mundial en casa en 2026, y dos de los tres porteros que estamos dentro, tendrán más de 40 y Rodolfo Cota casi los cumplirá. No importa. Síguelos conservando, hombre. Total, que Carlos Acevedo haya tenido promedio de 4.1 atajadas por partido y tenga apenas 26 años con toda la vida por delante, no debe tomarse en cuenta. considera también de pilón a Uriel Antuna y Roberto Alvarado. No importa que Víctor Guzmán haya sido campeón con Pachuca y tenga los mejores números en su posición. Incluso a Diego Lainez, aunque casi no juegue en Europa.

Síguenos llevando, total es poco relevante que muchos formemos parte de la generación que se comió siete en la Copa América y estuvo al borde del colapso en la eliminatoria a Brasil. Hazlo, mi querido Tata. Así probablemente lleguemos a nuestro techo. El quinto partido.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

PAL