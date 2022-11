¡Desinformación malintencionada!

Una ola de memes, tuits, comentarios en Facebook, Instagram y más es reenviada día a día por Whatsapp o Telegram, con alevosía y perversidad contra el presidente.

Lo increíble de toda la perversa información es que, a veces, personas con alto grado social o económico se la creen y hasta la reenvían en sus propios sitios, muros o chats.

Sin embargo, y pensándolo mejor, alto grado económico no siempre significa alto grado académico o de conocimiento de su entorno social o de información sobre lo qué pasa en los demás estratos sociales, como las comunidades indígenas o con grado de pobreza.

En fin, creo que debemos pensar mejor antes de caer en el mismo jueguito de descalificar y de atacar a personas que les falta conocimiento, información y un poco, o un mucho, de sensibilidad social y de sabiduría para saber discernir entre lo real y lo irreal, lo que está manipulado por intereses —en su mayoría económicos— o no lo están, y entre la falsedad y la verdad.

A veces les gana el estómago y la irracionalidad en sus análisis y juicios sobre las acciones, obras y actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Imaginen solamente que algunas de estas personas su “sensei “, su guía, su líder “moral”, es un mal llamado “empresario”, corrupto y fanático del dinero, junior porque todo se lo han dejado sin esfuerzo alguno, o en la otra opción un mal llamado “comunicador” que ha demostrado que, de acuerdo a cómo va la marea de sus bonos económicos, es lo que “comunica”, con una serie de videos y audios editados para confundir y “justificar” argumentos falsos, los cuales enfatiza en su tono de voz y es así como captura a algunos que dicen “ les gusta “ su estilo.

Todas estas argucias son de desesperación para tratar de desacreditar al presidente, con objetivos como ya no pagar impuestos o que les hagan una “rebajita” como antes o construir obras fantasmas o medio abandonadas al fin que no pasaba nada, etc., etc.

La gran mayoría de las personas ya se han dado cuenta de estos engaños, que por años sucedieron y ya no les creen nada, inclusive de voz en voz y de manera poderosa en comunicación los han ido desechando de sus antiguas preferencias, eso es sano y educativo para las siguientes generaciones en la política o en el poder.

Twitter político:

Da gusto ver a jóvenes que se están volviendo a interesar en los temas del país, de la política, de la ideología, de la filosofía, es así como se está generando una gobernanza de acciones y esperanza que urgían para el beneficio de la mayoría de mexicanos, reflexionemos sobre esta tarea que está realizando el presidente @lopezobrador_.

