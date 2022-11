El regalito de Palacio a patrones mexicanos

La presencia del domingo en el informe de López Obrador del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) tuvo su recompensa inmediata: a la mañana siguiente, el Presidente elogió a las cúpulas, a las que declaró la guerra política desde el arranque de su gobierno, y unas horas más tarde, Morena frenó en Cámara de Diputados la reforma de ley para elevar de seis a 12 días el periodo vacacional de los trabajadores en el país.

Un día después de que Francisco Cervantes, presidente del CCE, y Antonio del Valle, presidente del CMN, estuvieran en el Zócalo y saludaran gustosos al Presidente, fueron distinguidos en la mañanera por el mandatario, y después Ignacio Mier, coordinador de diputados de Morena, terminó cediendo a su exigencia ignorada en el Senado para congelar el proyecto sobre los nuevos beneficios de los empleados, a pesar de ser México uno de los países con menos días de descanso por año laborado.

Bajo el pretexto de que la ley debe revisarse con calma, Mier detuvo la propuesta, aun cuando una parte del sector patronal, dijo no estar en contra de ampliar el periodo vacacional, pues sólo pidieron que no se duplicaran de tajo los días de descanso, sino que se llevara el proceso de manera paulatina, para no afectar a las empresas ni la cadena productiva que apenas se repone de la crisis por el COVID-19.

Ayer en San Lázaro, después de que también se pospuso la Reforma Electoral para ser discutida, Movimiento Ciudadano intentó en la Jucopo que fuera retomada la reforma al periodo vacacional.

—Decía el diputado Mier que estaba en análisis porque había problemas con la pequeña y mediana empresa.

—¿Hay riesgo de que se pueda trabar esta situación?— Se le preguntó a Jorge Álvarez Máynez, coordinador de MC.

—Como nosotros lo denunciamos, a lo mejor a Paco Cervantes no le dieron frutsi y torta, pero sí le dieron su congelada de dictámenes. Él fue a pedir con sus cabilderos que se retrasara esto, y la verdad lo hace por razones equivocadas, lo hace por ignorancia. Piensa que defiende a los empresarios haciendo eso, pero nosotros hemos recurrido a la evidencia y está probado que la productividad de los trabajadores aumenta, está probado que no le impacta a las empresas negativamente— dijo.

“Le pedimos al CCE que, en lugar de negociar en los oscurito esos acuerdos con el gobierno, se abra al debate. Nosotros los invitamos a ellos al debate, a la Coparmex. Se aceptaron sus observaciones. Pero que no anden negociando su frutsi el CCE, que se abra a los derechos de los trabajadores”, agregó.

Esta vez volvieron a ser primero los derechos de los patrones y empresarios que los de los pobres y trabajadores de México.

•••

Uppercut: No entienden nada. Le dan la razón con cada acto a López Obrador, aún estando contra las cuerdas se quieren dar su vida de reyes en el INE. Gastarán 4 millones 460 mil 200 pesos en el informe de rendición de cuentas de Lorenzo Córdova, quien dejará la presidencia del organismo en abril de 2023.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL