El robo a la minería en México

México ocupa el primer lugar en la producción de plata, se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales como: oro, cobre, plomo, sal y zinc, entre otros.

En nuestro país se encuentran cuatro de los nueve proyectos mineros de mayor relevancia en el mundo, lo que convierte a México en una potencia mundial, lo que se traduce en importantes y millonarios ingresos económicos, pero por desgracia sólo para algunos, de ahí mi interés de poner énfasis en lo que sucede en este sector, donde ha sido negocio de particulares o de extranjeros, dejando a un lado a los mexicanos y a las finanzas públicas, sin embargo, al ser una actividad primaria, es esencial para que otras se potencialicen.

En las zonas mineras por excelencia no ha llegado el beneficio económico, ni el impulso del desarrollo social y comunitario de los municipios y estados, por el contrario, se vive en condiciones de marginación y pobreza, esto, además de la afectación al medio ambiente y a la salud de la población.

Según un estudio del Centro de Análisis e Investigación “Fundar”, pese a la riqueza mineral del territorio, México es el país de América Latina que menos impuestos cobra a las mineras como proporción de sus ingresos tributarios. Mientras que en nuestro país no llega ni a 1%, en Chile, Perú y Bolivia es de 13.8, 6.4 y 2.8 por ciento, respectivamente.

De acuerdo con la ley minera vigente, este sector es el que menos aporta a las finanzas públicas, mire nada más la ridícula cantidad que pagan los concesionarios. Artículo 263. Los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán semestralmente por cada hectárea o fracción concesionada o asignada, el derecho sobre minería, de acuerdo con las siguientes cuotas: Concesiones y asignaciones mineras Cuota por hectárea.

1. Durante el primer y segundo año, $5.08;

2. Durante el tercero y cuarto año, $7.60;

3. Durante el quinto y sexto año, $15.72,

4. Durante el séptimo y octavo año, $31.62;

5. Durante el noveno y décimo año de vigencia, $63.22;

6. A partir del décimo primer año de vigencia, $111.27.

Además de pagar derechos irrisorios, estas empresas están en la opacidad, según datos de la Auditoría Superior de la Federación, 23% de las concesiones emitidas no cuenta con los nombres de los titulares ni de su Registro Federal de Contribuyentes, por lo cual la Secretaría de Economía no ha podido llevar a cabo el cobro de derechos por la posesión de concesiones. Actualmente en México se han otorgado alrededor de 25 mil concesiones mineras en un 68.7% a Canadá; en 18.1% a Estados Unidos y en 13.2% a México, en este sentido, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no se han otorgado nuevas concesiones mineras ni se han quitado concesiones.

En concreto, la minería tiene ganancias millonarias para extranjeros y unos cuantos empresarios mexicanos, sin embargo, tiene municipios en pobreza o pobreza extrema, viola los derechos humanos y laborales de los mineros, registra muertes o enfermedades provocadas por la misma actividad, afecta el medio ambiente y no pagan sus impuestos y derechos, no hay controles que den certeza entre lo que se extrae y lo que se declara, es impostergable un cambio en la ley minera que ponga un alto a los abusos en todos los sentidos, ya es hora de que el pueblo de México vea traducido en beneficios la riqueza mineral que tenemos.

POR ROCÍO ABREU ARTIÑANO

SENADORA DE MORENA

@ROCIOABREUA

PAL