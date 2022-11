Recientemente se llevó a cabo la Reunión Anual de Industriales (RAI) de la CONCAMIN bajo el lema “Un futuro con sustentabilidad e inclusión, innovación en la industria mexicana”. En mi caso tuve el honor de participar en el panel “Es buen negocio ser sostenible”, buscando difundir las buenas prácticas en materia de sostenibilidad a través de un diálogo propositivo multisectorial, basado en el momento de la globalización que vivimos hoy en día, en donde las industrias responsables buscan no sólo incrementar su productividad y eficiencia operativa, sino aportar a una mejor sociedad calidad de vida y medio ambiente.

En este sentido, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) enmarcados en la Agenda 2030 por la ONU desde 2015 ha sido un eje rector en las conversaciones al enmarcar un plan de acción para erradicar la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar para todos, protegiendo el medio ambiente y haciendo frente al cambio climático a nivel mundial.

Durante el panel uno de los principales puntos de acuerdo, fue la relevancia de la educación para la atracción de la inversión extranjera directa con el objetivo de capturar más y mejores oportunidades para nuestro país, así como diferenciador competitivo en la región.

Asimismo, como bien mencionó Gerd Leonhard “El futuro sostenible ya está aquí”, y las oportunidades de hacer negocios basados en “Green is the new digital” también es un fundamental. Un reflejo de esto puede verse también bajo el término que he venido trabajando, pues el nearshoring sostenible, implica el desarrollo de nuevos productos y servicios sostenibles, hasta las oportunidades de recibir fondos provenientes de EUA junto con la vía de la Ley de Reducción de inflación, pensando en invertir cientos de miles de millones de dólares para pavimentar el camino hacia la descarbonización.

Sí es negocio ser sostenible, y prueba de ello está en la apuesta a energía renovables, inversión en tecnología verde para la reducción de combustibles fósiles, uso de TI para optimizar rutas y cadenas logísticas, inversión en infraestructura, promover la cultura del uso de medios de transporte sostenibles, contribuir a la ejecución de proyectos colaborativos, desarrollo de vehículos de cero y bajas emisiones, uso de bicicletas en la entrega de la última milla, entre otros.

La economía circular es también algo que debemos seguir trabajando mucho más, desde el diseño de los productos “waste zero”, donde seguimos teniendo oportunidades en conceptos tan básicos como las tres 3R del reciclaje: Reducir, Reutilizar y Reciclar.

Está claro que como país estamos en un momento clave de capturar oportunidades de nearshoring sostenible, ahora depende sumar esfuerzos a nivel multisectorial con miras a un futuro realmente sostenible.

POR DR. FRANCISCO SUÁREZ HERNÁNDEZ. DIRECTOR DE ASUNTOS CORPORATIVOS DE FEMSA NEGOCIOS ESTRATÉGICOS Y EX PRESIDENTE DEL CONSEJO DEL WORLD ENVIRONMENT CENTER

FRANCISCO.SUAREZH@GMAIL.COM

PAL