Los diez mil que fueron cientos de miles

Dice el impresentable Martí Batres que solo asistieron 10 o 12 mil personas a la marcha del domingo pasado. No solo miente ante lo que se evidenció, está convencido que la gente que dice representar es estúpida. Solamente en la CDMX, marchamos cientos de miles de ciudadanos. A eso debemos sumar las demás ciudades del país. De manera burda, como todo lo que hacen, impusieron la contingencia ambiental en domingo.

La manifestación en defensa del INE sin duda fue esperanzadora. Nos unió a todos. La protesta legítima contra el gobierno que atenta contra nuestra institución ciudadana. El ataque al INE solo demuestra que Morena y el presidente ven como muy probable la derrota en 2024.

Se expresó la indignación y sobre todo la preocupación de los ciudadanos frente a una propuesta que intenta que el gobierno controle al órgano electoral, nuestra mas prestigiada institución, cuya máxima virtud es su autonomía, y que la organización de las elecciones sea ciudadana.

¿Cómo no salir a la calle cuando se propone que nuevamente el gobierno controle la vida democrática de México? Esta propuesta engaña diciendo que eliminará plurinominales, cuando la verdad, para decirlo en términos digeribles, es que prácticamente solo habrá plurinominales. Pretenden que la elección de los consejeros del INE y los magistrados del TRIFE sean por "voto popular", convirtiendo en candidatos a quienes califican a los candidatos. Dicen que no es así, que quienes estén en la lista propuesta por los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hoy coptados y controlados por Morena serán quienes se voten.

Si eso fuera ya un hecho, dos terceras partes de los candidatos a consejeros y magistrados electorales serían de Morena; Así o mas claro. Mienten que sería mas barato, estas nuevas elecciones de candidatos tendrían que hacer onerosas campañas y los días de la autonomía tanto de los consejeros como de los magistrados verían su final.

Hemos transitado en el último siglo hacia el federalismo. Él retrógrada nos ha llevado a un centralismo absurdo y perjudicial. Pretenden desaparecer la estructura territorial del INE, los institutos electorales estatales, lo que dejará a las comunidades más lejanas sin voto ni voz. No se podrán instalar casillas, mucho menos su vigilancia; reduciendo la capacidad para supervisar los votos ahí depositados, permiténdo aún más la actividad clientelar por parte del gobierno.

El presidente y sus lacayos no dejan de presumir su popularidad y sus “logros”. Hace unos días en Mérida, dijo que goza de un 70 por ciento de aprobación. Nos pretende vender que en 2024 ganarán con la mano en la cintura la elección. Si eso fuera cierto, ¿Para qué controlar y manipular esa elección? ¿Para que quieren controlar y gobernar el órgano electoral? Un órgano que lo declaró presidente electo; así como declaró ganadores a los diputados, senadores y gobernadores de Morena. ¿Por qué hacerlo si tienen en la bolsa la elección de 2024? Es clara la respuesta, no la tienen. El presidente se equivocó con este ataque al INE, lo único que aunque perverso tiene algo de lógica, es que los números que tiene a la mano no le favorezcan a Morena en 2024. Que ya vea como una realidad, aunque le cueste verla; que pagará en las urnas las deficientes políticas públicas de su gobierno, el desastre generado en todos los rubros de la administración. Solo así se explica su necesidad de destruir al órgano que lo llevó al poder.

No hay nada que debatir; el INE no debe ser controlado por el gobierno. Necesitamos que nuestros órganos electorales sean autónomos; capaces de contar votos sin favoritismo; funcionarios preparados que califiquen las elecciones.

Hace unos días leí un artículo que en su contenido rezaba lo siguiente: “La democracia no garantiza que los mejores lleguen, pero sí que los malos se vayan”, y el gobierno actual es malísimo. Por eso marchamos el domingo, para defender lo que la generación anterior, y las generaciones anteriores a ella nos dieron: Nuestro INE. Ese árbitro electoral, que aún sabiendo el peligro para México que representaba este gobierno, lo declaró ganador en las elecciones de 2018 por una simple y sencilla razón; tuvo más votos.

POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI

ABOGADO

@JOSE_LAFONTAINE

MBL