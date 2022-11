A cuchillazo limpio, la disputa en Morena

Lo dijo Marcelo Ebrard en una conversación reciente que tuvimos con él: “La disputa por la candidatura presidencial en Morena será a cuchillazo limpio si no se establecen reglas de cara a la presidencial de 2024”.

La pelea violenta ya se desató en varios frentes internos, ni siquiera la oposición tiene la capacidad de tirarle con todo para hacer daño a los del partido en el poder. Layda Sansores ataca a Ricardo Monreal, el senador contraataca a Layda dando como resultado que se saquen sus trapitos al sol y documenten cada uno que los dos tienen más propiedades que el ajo y las espinacas: poseen más 130 inmuebles entre ambos. Monreal amenaza con refundirla porque violó la ley para continuar atacándolo.

Como reacción al cuchillazo limpio, Monreal además le lanza un fuerte mensaje a Claudia Sheinbaum diciéndole que controle a su jauría, es sabido que Sansores simpatiza con ella, y mientras la jefa de gobierno acusa recibo, Marcelo Ebrard, el otro aspirante, denuncia que Sheinbaum mandó borrar las bardas en las que promocionaba su precandidatura en CDMX.

Todo es ilegal y es el papel que los puso a jugar López Obrador a partir de cambiar la forma en que los políticos se disputan el poder para sucederlo. El Presidente confesó recientemente que sí pensó en la posibilidad de reelegirse para continuar con su supuesta transformación y seguramente la propuesta de ampliar el periodo del presidente de la SCJN fue el ensayo que no le salió. Ahora busca con un incondicional alargar su proyecto y ya se agitaron las aguas violando de forma abierta las leyes electorales, gastando recursos públicos.

Entramos a un escenario inédito de la práctica democrática en el país. Cada aspirante no viene solo en la lucha, detrás de cada uno hay gobernadores, funcionarios, legisladores, alcaldes y empresarios que ya pusieron a afilar también sus cuchillos para sacarlo en la reyerta política para tirar cuando sea necesario en medio de la selva política en que se está convirtiendo la 4T, ni siquiera se puede hablar de los demás partidos por su pobreza política. Por lo conversado con diferentes fuentes del partido, se puede decir que está creciendo la inquietud sobre la falta de reglas claras por parte de Morena para la sucesión. No tardan en salir los grupos internos a exigirle a Mario Delgado que las fije para poder competir con piso parejo y tiempos para renunciar a los cargos públicos. Adán Augusto López no tarda en presumir su maquinaria electoral que está armando en el centro del país para impulsar su campaña, lo harán el sábado afines a él y eso va a terminar de alborotar a los morenistas opuestos a su candidatura.

UPPERCUT: Le preguntaron a Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, ahora que anda tirándole con todo a Movimiento Ciudadano por ventilar un acuerdo con Morena para sacar la Reforma Electoral, por qué no se puso intenso con Adán Augusto López por ventilar a Alejandro Moreno sobre su ofrecimiento para apoyar la militarización. No tuvo respuesta.

