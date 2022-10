Si te vienen a contar cositas malas de mí

Desde los pantallazos de Peniley hasta los documentos Guacamaya. Una filtración es tan sólo una filtración, hasta que se compruebe su veracidad.

¿Y a quién beneficia este río revuelto? ¿A quienes ansían la desazón social y el descrédito de la 4T?

Primero: ¿Por qué la compañera Penny Ley consigue tantas filtraciones? A mí, la directora del GIEI me hizo saber que precisamente analistas forenses están investigando esos pantallazos. Ahora bien, en la FGR, ¿a quién le conviene que todo ese material pierda su validez legal? La misma Claudia Paz Paz, del GIEI, me aseguró que éstos no perderían su validez a la hora de llevarlos a juicio. Más tarde acusaron a la 4T de “censurar” el informe de la Comisión de la Verdad, porque no fue leído en su totalidad, públicamente, por Adán Augusto o el maestro Encinas.

Sin embargo, lo tachado en el informe no tiene que ver con censura, sino con hechos que aún no están comprobados. Y que aseguraban “que el grupo de los 43 fue dividido en otros núcleos más pequeños para que diferentes grupos criminales, policiacos y el propio Ejército se los repartieran y cada uno se deshiciera de unos cuantos estudiantes. Que los destazaron, que los quemaron o deshicieron en ácido. De hecho también asegura que el ejército mantuvo con vida a seis de ellos hasta el 30 de septiembre, para después sufrir el mismo destino que sus compañeros”.

Esta información, aún sin comprobar, llegó a los dolientes causando gran dolor. Inmediatamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostró un informe inquietante en el que asegura que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa declaró “estar siendo objeto de injerencias”. A ésto le siguió la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo. Pero entró de bateador emergente el abogado Rosendo Gómez Piedra.

La directora del GIEI me comentó que, “a diferencia del sexenio pasado, en éste, por lo menos, sí les han permitido el acceso a información del Ejército”. Y hablando de la milicia, ahora las filtraciones vienen desde Guacamaya, que entre otros documentos, muestra que Sedena, supuestamente, compró tecnología de espionaje a la misma compañía creadora de Pegasus, allá en Israel, y que deliberadamente ocultó el contrato cuando se le cuestionó al respecto.

La pregunta era si esto era del conocimiento de AMLO o no. Mi Cabecita de Algodón fue interpelado en la mañanera al respecto por la periodista Nayeli Roldán. Aquí Andrés Manuel le contestó que “éso había sido en otros sexenios, con los que su medio (Animal Político) la llevaba muy bien”.

Ella insistió que tenían las pruebas. Por lo que él zanjó la discusión: “Eso era en otros sexenios. Si tienen pruebas que las presenten”.

Y lo curioso es que la Sedena ha aceptado, hasta ahora, las filtraciones como verdaderas. Chido por la nueva línea aérea. Y síganle sacando lo que quieran al Ejército, total… prácticamente ya están con un pie en las calles hasta 2028.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

MAAZ