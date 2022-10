¿La búsqueda del FBI en Mar-a-Lago fue TODO sobre el estado de derecho?

Cuando el expresidente Donald Trump estaba en la Casa Blanca y desde la mañana bendecía al mundo en Twitter, una vez se jactó de decir que “mientras haga campaña y/o apoye a los candidatos al Congreso (dentro de lo razonable), estos ¡ganarían!”. Y tenía razón. En las primarias republicanas de 2018 y 2020, su respaldo fue como un boleto de oro para las elecciones generales.

Si bien la presidencia de Trump terminó en una desgracia por su propia culpa, hay que reconocer que su influencia en el Partido Republicano ha disminuido poco. Más bien, él y el movimiento “Make America Great Again" (MAGA) siguen siendo una fuerza poderosa a tener en cuenta en la política estadounidense. Sus patrocinadores todavía ganan mucho más de lo que pierden, aunque no tanto como antes. De los 189 candidatos republicanos respaldados por el ex presidente en las primarias de agosto último, todos menos nueve ganaron la nominación o avanzaron a las elecciones generales. Pero estas cifras no deben tomarse al pie de la letra, ya que 61 de los candidatos respaldados por Trump no tenían oposición y otros 84 eran titulares, que rara vez pierden sus primarias. Por otro lado, uno no puede darse el lujo de ignorar el hecho de que algunos ganaron con una victoria aplastante. Se evidenció que a pesar de toda la fanfarria en torno a las audiencias en el Comité de los sucesos del 6 de enero en el Congreso y las incesantes acusaciones en su contra en los principales medios, su electorado principal sigue siendo sólido como una roca, ya que pocos votantes, si es que alguno, le están dando la espalda.

Por lo tanto, no fue una sorpresa que las bases republicanas estuvieran indignadas cuando el FBI registró la propiedad de Trump en Mar-a-Lago el 8 de agosto como parte de una investigación por supuestas violaciones de tres leyes federales, incluida una que rige la recopilación, transmisión o pérdida de información de defensa bajo la ley de Espionaje. Era la primera vez en la historia, que el FBI allanaba la residencia de un ex presidente de EE. UU. Lo habíamos visto cuando ex jefes de Estado se metían en problemas, como en el caso de Corea del Sur y Perú, por ejemplo. Así que la de Trump fue una investigación sin precedentes y ocurrió exactamente tres meses antes de las elecciones intermedias. Se trata de un hombre que acumuló 74 millones de votos en 2020 y sigue siendo el principal candidato republicano para la nominación presidencial de 2024. Esto hace que sea difícil, por decir lo menos, no ver la acción como políticamente motivada. Era aún más difícil creer que el presidente Biden y los funcionarios de la Casa Blanca “no estaban al tanto del allanamiento hasta que se trascendió en las noticias”.

Si bien los Presidentes tienen amplia autoridad para desclasificar documentos, existe un proceso formal para hacerlo, e incluso los documentos desclasificados están obligados por la Ley de Registros Presidenciales a permanecer bajo la custodia de la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA). La afirmación de Trump de que "porque lo envié a Mar-a-Lago o a donde sea... No tiene que haber un proceso" es rotundamente incorrecta. También su afirmación de que los Presidentes pueden desclasificar documentos "incluso pensando en ello" es indefendible.

Esto, sin embargo, no ayuda a desmentir el hecho de que la búsqueda del FBI fue demasiado amplia y extralimitada. Trump y su equipo cooperaron con la NARA a mediados de enero para transferir 15 cajas de registros presidenciales, entre las cuales estaban 184 documentos Clasificados, que incluían información ultra secreta. Después que el Departamento de Justicia emitiera un citatorio para los registros restantes el 14 de mayo, un alto funcionario del Departamento de Justicia y tres agentes del FBI visitaron Mar-a-Lago el 3 de junio y recuperaron materiales adicionales que contenían 38 documentos únicos con marcas de clasificación, incluidos 16 marcados como secretos y otros 17 como alto secreto. A los investigadores se les permitió visitar la sala de almacenamiento en la finca, aunque no abrir o mirar dentro de las cajas. Poco después, se llevó a cabo una nueva ronda de entrevistas con personal y personal doméstico de Trump. Después del 22 de junio se ubicaron los videos de vigilancia en la sala de almacenamiento y el Departamento de Justicia "desarrolló evidencia de que los registros del gobierno probablemente se ocultaron, se retiraron del sitio o se tomaron medidas para obstruir la investigación del gobierno". La evidencia, según informa The Washington Post, parecía ser que “las imágenes mostraban a varias personas entrando y saliendo de la habitación”.

En una respuesta formal a la solicitud de Trump de supervisar la investigación de documentos, el Departamento de Justicia trató de justificar la búsqueda afirmando que “los agentes hallaron documentos clasificados tanto en la sala de almacenamiento como en la oficina del ex presidente, incluidos tres clasificados que no se encontraron en cajas, sino en escritorios de oficina”. El Departamento de Justicia también declaró que “el FBI en cuestión de horas, recuperó el doble de documentos con marcas de clasificación que la “búsqueda diligente” que el abogado del ex presidente y otros representantes hicieron semanas atrás. Esto cuestiona seriamente la certificación del 3 de junio y arroja dudas sobre el alcance de la cooperación en este asunto”. Estas declaraciones, sin embargo, son inadecuadas para disipar la sospecha popular de que el Presidente número 45 de Estados Unidos estaba siendo atacado injustamente con lo que la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, denominó “armamento político sin precedentes”. “No tengo conocimiento de ningún caso anterior en el que se haya ejecutado una orden de allanamiento en la casa de un ex presidente”, dijo Barbara McQuade, profesora de derecho de la Universidad de Michigan y ex fiscal federal, quien agregó: “incluso el presidente Richard Nixon recibió un citatorio para sus grabaciones.” La comentarista política de CNN, Alice Stewart, fue más directa: “Muchos están diciendo, y he hablado con mucha gente de todo el espectro político, que hacer una redada de esta magnitud, una búsqueda tan extrema, es cualquier cosa menos encontrar la bomba nuclear. Los códigos en Mar-a-Lago van a resultar enormemente contraproducentes para la Administración Biden”.

Quizás más controvertido es el momento de la búsqueda. Entre julio y principios de agosto, emergieron rumores de que Trump podría anunciar este otoño que se presentaría a la justa presidencial de 2024. Junto con una serie de audiencias públicas televisadas convocadas por el Comité del 6 de enero desde junio, la búsqueda del FBI enfrenta sospechas de que fue diseñada para ayudar a los demócratas - en el período previo a las elecciones de mitad de período - al socavar la política de Trump. viabilidad y la elegibilidad de sus apadrinados. “Estamos a 100 días de las intermedias, es probable que el presidente Trump vuelva a postularse en 2024, nadie está por encima de la ley. La ley debe estar por encima de la política”, dijo enérgicamente el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur y agregó: “iniciar una investigación de este tipo de un ex presidente tan cerca de una elección es más que problemático”. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue aún más directo al sugerir que la búsqueda era “otra escalada” en un esfuerzo por ejercer el poder político contra los adversarios de la Casa Blanca, “mientras que personas como Hunter Biden son tratadas con guantes de seda”. En un artículo de opinión en The Washington Post, el ex presidente de la Fundación Richard Nixon y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chapman, Hugh Hewitt, instó al Departamento de Justicia a “actuar rápidamente para acusar al presidente por el caso de los documentos (si es que tienen un caso)”.

Considerando que "la barra para acusar casos de información clasificada es muy alta y una violación criminal de la Ley de Registros Presidenciales es poco probable por variedad de razones que tienen que ver con el lenguaje legal de los delitos relevantes y las posibles sanciones", dijo la ex fiscal federal Jennifer Rodgers. Y entre esas sanciones mencionó la posibilidad de que cualquier condena pueda impedir que Trump vuelva a ocupar el cargo. Marc Elias, el ex consejero general de la campaña de Hillary Clinton, destacó en Twitter la parte del código penal que dice que los culpables de ocultar, eliminar o mutilar los registros gubernamentales serán "inhabilitados para ocupar cualquier cargo en Estados Unidos". “No está claro si esa ley se aplicaría a una candidatura presidencial, pero Elias escribió que tener que luchar en los tribunales por esa cuestión podría ser una barrera importante para otra candidatura de Trump.

¿La búsqueda del FBI en Mar-a-Lago tuvo que ver con el estado de derecho? ¿El FBI y el Departamento de Justicia cumplieron fielmente con sus deberes sin prejuicios políticos de ningún tipo? ¿La Casa Blanca defendía la independencia de los organismos encargados de hacer cumplir la ley? Las preguntas son muchas. Sin embargo, una cosa es segura: la política estadounidense estará más dividida, ya sea que Trump sea declarado culpable o no.