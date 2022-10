No quieren a Lilly y empujan a Maru Campos

El panismo tradicional no quiere a Lilly Téllez, senadora que llegó al partido después de renunciar a Morena. Muy pronto la exconductora de noticias ganó popularidad por su estridencia en tribuna y la difusión de mensajes en redes sociales, pero no ha sido suficiente para ganar adeptos al interior del PAN. Tras su destape como aspirante presidencial, los panistas de diferentes corrientes no quieren que se mencione su nombre como posible precandidata del partido, por eso no fue convocada ayer al evento Cambiemos México, sí hay de otra, en el que se reunió la militancia.

El foro sirvió para que los panistas encandilaran a Maru Campos, gobernadora en Chihuahua, quien se llevó los aplausos junto con Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados. En el panismo gusta la manera en que Campos se hizo del poder, a pesar de que hubo quien la pensó fuera de la candidatura cuando se topó con la persecución política de Javier Corral, panista duro quien tuvo el respeto sobre todo cuando Vicente Fox, Felipe Calderón y las televisoras intentaron doblarlo, pero mantuvo la insurrección y sus espacios legislativos.

En su papel como gobernador de Chihuahua quedó a deberles a los panistas, y tras la estrategia implementada para dejar en el camino a Gustavo Madero, favorito de Corral para sucederlo, Campos se ganó el respeto de panistas de diferentes grupos, y ayer que apareció en el foro para discutir los temas de la agenda nacional, le manifestaron su apoyo provocandola para algo más. ¿Terminará buscando la candidatura presidencial?

Nuevas fotos en poder de la FGR revelan amplias relaciones en el sistema político de Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, El Gerry, presunto líder del Cartel del Noroeste, desaparecido en marzo junto con dos marinos. Las imágenes en poder de esta columna captaron cuando el presunto criminal también estableció relaciones con René Bejarano, presidente de Movimiento Nacional por la Esperanza, que opera en favor de Morena, y Leticia Quezada, exalcaldesa perredista de Cuajimalpa y diputada. Asimismo, al senador Manuel Añorve, del PRI, también se le ve posando con El Gerry. Será que para evitar consecuencias legales ofreció su voto a favor del proyecto de la Guardia Nacional. Es pregunta que deberá contestar, y Bejarano y Quezada, explicar por qué estaban tan sonrientes con la persona en cuestión.

Uppercut: Al cierre de esta columna, a Ricardo del Valle Solares le llovieron silbidos y abucheos en una asamblea general en la que buscaba reelegirse como secretario general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA). Para sostener su candidatura se puede adelantar que habrá irregularidades en el proceso,como recontratación de desincorporados para hacerse de los votos.

