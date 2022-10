Feminicidio Debanhi: 6 meses de impunidad

A Debanhi la mataron. Su padre siempre lo dijo. Mario Escobar lleva casi 200 días afirmándolo. Están por cumplirse –el próximo 8 de octubre- seis meses desde la última vez que la vio, seis meses persiguiendo justicia, tratando de encontrar verdad sobre lo que le pasó a su hija.

A Debanhi la asfixiaron, eso dice el tercer y último peritaje. Después de seis meses no hay nadie detenido como responsable del homicidio. No hay siquiera una orden de aprehensión; nadie señalado por la Fiscalía de Nuevo León como presunto autor material del crimen. Vaya, no hay ni un sospechoso.

“No hay justicia, no hay verdad. Ya vamos para seis meses, el día 8 se cumplen seis meses de la última vez que yo vi a Debanhi, y seguimos en búsqueda de la justicia y de la verdad”, me dijo don Mario, apenas el pasado fin de semana.

“Estamos cansados de tanta obstrucción, de tanta impunidad, de tanta mentira, de tanta cosa que no hizo la Fiscalía de Nuevo León y por lo mismo solicitamos hace mes y medio nosotros la atracción de la carpeta a la Fiscalía General de la República”, me dice Mario.

La semana pasada, por fin la FGR atrajo el caso. Un poco de avance. Y de esperanza.

“Ahora es empezar a trabajar con la Fiscalía General, depositando la confianza que me dio el presidente. Y bueno, pues ahora sí, a ver si es cierto que es que podamos encontrar a los presuntos culpables para hacer justicia del caso”, señala.

***

“Yo no me voy a callar. Ellos están haciendo mal su trabajo. Se les va a caer su teatrito. Todo se les va a caer. Y si tienen que rodar sus cabezas, tanto de la señora Fiscal de feminicidios, como de la persona que hizo la autopsia, o del Fiscal general del estado, qué pena. ¡Que digan la verdad! Estamos hablando de la verdad. Aquí se toparon con que la gente está harta”, me dijo el padre de Debanhi, cuando platicamos con él al cumplirse el primer mes de la desaparición de su hija. Desde entonces, las preguntas se acumulan. También la rabia e impotencia. La justicia no llega. Tampoco la verdad.

Seis meses después de su desaparición y asesinato, el caso sigue impune.

***

Vuelvo a la charla con Mario de hace un par de días.

¿En quién confiar, en quién ya no?, le pregunté.

“Pues no confiamos en la justicia de aquí, de la Fiscalía de Nuevo León. Yo espero que en próximas horas destituyen al Fiscal. Hay muchas personas que hicieron mal su trabajo y que lo siguen haciendo mal, como la Fiscal de feminicidio.

“Que salga quien tenga que salir y que caiga quien tenga que caer”, respondió.

Este país está lleno de Debanhis y Marios. Víctimas para las que no hay justicia; familias que la persiguen de manera incansable.

¿Qué es la justicia, si no la búsqueda de la verdad? Verdad para saber qué pasó, sí. Para que llegue la justicia, por supuesto. Pero, también, para que no haya repetición.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

