La Reforma Electoral

1. El compañero presidente López Obrador envió una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. La iniciativa plantea, entre otras cosas, más que la desaparición del INE y del TEPJF, su absoluta reestructuración.

2. Tanto el INE como el Tribunal Electoral están integrados por cuotas partidarias y, la suma de parcialidades no da imparcialidad. No tengo duda que el órgano electoral es el más repudiado y el que menos confianza genera a la población mexicana. Y si bien el TEPJF no alcanza ese nivel de desprestigio, es por la grisura de sus integrantes, pero es un tribunal profundamente corrompido.

3. Por otra parte, no falto a la verdad, ni cometo ninguna infidencia, al plantear que todas las fuerzas políticas, por lo menos las representadas en la Cámara de Diputados, coincidimos en que el actual INE, y el Tribunal Electoral, no sirven ni a la democracia, ni a los partidos, ni al pueblo.

4. La reforma constitucional enviada por AMLO va más allá de la reestructuración de las citadas instituciones electorales. A pesar de ello, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, acudió al comité de Venecia pidiéndoles su auxilio.

5. El citado comité se creó en 1990 para “asesorar” a los países de Europa central y de Europa del este, después de la caída del bloque socialista. Su “asesoría“ fue en torno a la creación de sus nuevos marcos constitucionales. No es necesario añadir más datos para entender que el Comité de Venecia es completamente neoliberal.

6. Lorenzo Córdova fue a buscar al exterior del país lo que no encuentra en su patria: respaldo y reconocimiento.

7. En ese sentido, es digno heredero de aquellos mexicanos que en el siglo XIX fueron a solicitar un príncipe europeo a Napoleón III, porque decían que no sabíamos gobernarnos, desconociendo nada menos que al más grande presidente que ha tenido nuestra patria: Benito Juárez García.

8. Hoy como ayer, hay mexicanos que siguen volteando a Europa -ni que decir que a los Estados Unidos-, a pesar del deterioro y de lo convulsionado del llamado viejo continente y del declinante y decadente imperio norteamericano.

9. Frente a sus narices - de los entreguistas y apátridas aquí criticados-, se lleva a cabo de manera no violenta, una de las mayores transformaciones de nuestra patria y no sólo no se comprometen en la parte que les corresponde, en este caso en la profundización de la vida democrática nacional y el pleno respeto al voto de la ciudadanía, sino que buscan detener el proceso a toda costa.

10. Los integrantes del INE y sus férreos defensores se precian de que fueron los constructores del triunfo del compañero presidente. Cuando es evidente que si reconocieron el triunfo fue muy a su pesar y que no tuvieron más remedio frente a la contundencia del mismo. El triunfo fue gracias al enorme respaldo popular que López Obrador tuvo en los comicios presidenciales de 2018 y, por ello, encabeza los destinos de la nación.

11. Ellos, Lorenzo Córdova y la derecha, apuestan a seguir tutelados por Europa; nosotros apostamos a la politización y conciencia de nuestro pueblo. De ese tamaño son las diferencias.

12. Hoy como nunca, Lorenzo Córdova representa a la derecha y no a un órgano electoral imparcial. Hoy como nunca, Lorenzo Córdova representa a la oposición de cuerpo completo. Lo que no pueden lograr con el apoyo de nuestro pueblo, lo buscan en el exterior, en los poderes imperialistas y en el capital extranjero.

13. No sé si la reforma electoral vaya a fructificar, lo que sí sé es que la derecha está moral y políticamente derrotada.

POR GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

DIPUTADO DEL PT

@FERNANDEZNORONA

PAL