Indiscreciones

Asoleado por los reporteros con la posición del PRI en la Reforma Electoral, con el Presupuesto y la “entrega” de Claudia Anaya para perder la gubernatura de Zacatecas, Rubén Moreira cambió la conversación y fue él quien propuso:

—¿Les cuento un chisme? Pregúntenme dónde desayuné en la mañana.

Ni tardo ni perezoso, el coordinador de los diputados

priistas se siguió solito:

—Ah, pues con el PAN y con el PRD. ¿Qué desayunamos? Pues yo desayuné chilaquiles con cecina y con huevo. Y quiero decirles que se ha mejorado mucho la cocina del PRD.

—¿Qué platicaron? ¿Se va a restablecer la alianza?

—Muchas cosas bonitas, ahí la dejo… Nada más les conté el chisme, ya, ya—, acotó sonriente el saltillense, a sabiendas de que dejaba la víbora chillando en la Cámara de Diputados.

Si en San Lázaro no dejó de llamar la atención el “chisme” que contó Moreira, lo que ocurrió en el Senado de la República, fue ¡de irse p’atrás!

Manuel Espino, ex comisionado nacional de seguridad pública, participó en un foro internacional titulado Seguridad y justicia por un México mejor, donde reveló que le propuso al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pactar con el crimen organizado.

Yo le propuse al secretario algo que he propuesto en otros países, contó. Y se lo planteó así: “Que nos abramos a la posibilidad de los acuerdos, pero no de cualquier manera, no con cualquiera, y que no materialice los acuerdos cualquiera”.

Según Espino, se puede conseguir la paz “no contra ellos, no a pesar de ellos, pero sin ellos tampoco”. Y en este caso, “el mal menor que habría que aceptar es dialogar y acordar con ellos; y se puede. La propuesta se reduce a aceptar la posibilidad de acordar con ellos”.

El exdirigente del PAN contó incluso que la propuesta que puso en manos del titular de Gobernación fue que iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del crimen organizado en México. “Y logré hacerla llegar —indicó—. Y solamente recibí respuesta de dos. ‘Si esto se hace en México, entramos...’”.

Ya no quiso contar más por aquello de que lo acusaran de “indiscreto”. Pero, aseguró a los presentes: “Me consta que estas

cosas dan resultado”. Y cerró la idea con esta advertencia: “Si nos la pasamos jugando a las guerritas, esto no se va a acabar”.

Y para concluir, Espino obsequió otra indiscreción: “Yo un día le insinué algo a la secretaria de Seguridad (Rosa Icela Rodríguez) y al día siguiente, en su comparecencia en el Senado, me fustigó en su discurso. Yo le decía a la secretaria ‘no podemos descartar a priori el acordar con los grupos criminales”.

GEMAS: Obsequio de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, al diputado colimense de Movimiento Ciudadano, Ignacio Vizcaíno: “Esa alta clase de doctrina de seguridad nacional, a lo mejor vale la pena que vaya allá con Samuelito, a Nuevo León, o con Alfaro, a Jalisco”.

POR MARTHA ANAYA

