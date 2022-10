Televisa ha adquirido los derechos de La Casa de los Famosos

En junio del 2023 Televisa estrenará su versión de La Casa de los Famosos. Sí, la poderosa televisora ha comprado la licencia del polémico «reality show» que tanta audiencia le ha acarreado a Telemundo para producirlo el siguiente año. La Casa de los Famosos es un programa de realidad que reúne bajo el mismo techo a celebridades y las aísla del mundo exterior para grabarlas durante las 24 h los siete días de la semana.

AVISOS PARROQUIALES

Esta semana Canal tlnovelas comienza a transmitir Los ricos también lloran en Latinoamérica y Europa. Será la primera vez que tales partes del planeta miren remasterizada dicha telenovela.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

El programa De mamá a mamá (Radio Fórmula | 1470 AM) está cumpliendo 12 años al aire. Albricias a su titular Gina Ibarra y todo su equipo.

¡QUÉ CAGADOTA!

Le informó a YURI que el sustantivo que acompaña a libido es la ¡siempre! No es el libido, como ella dice, sino la libido.

(MIRA EL VIDEO AL FINAL)

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Vestidas de blanco y tras 23 años de novias, la tonadillera María del Monte y su pareja la periodista María Casal se casaron este domingo.

AVISOS PARROQUIALES BIS

El miércoles 26 a las 19 h en el Polyforum Siqueiros es la presentación del libro Revolución de Arturo Pérez Reverte.

ALERTA «SPOILER»

Marlene Favela es una de las enmascaradas en ¿Quién es la Máscara?

POR BAJO RATING ¡SALE DEL AIRE!

Debido a sus ínfimos índices de audiencia Soñadoras saldrá del aire el viernes. La telenovela producida por Televisa entre 1998 y 1999 y protagonizada por Angélica Vale, Aracely Arámbula, Laisha Wilkins y Michelle Vieth no alcanza el rating que asegure su permanencia en tlnovelas (canal que empezó a trasmitirla el 22 de agosto). Su lugar a partir del lunes lo ocupará El privilegio de amar.

MULTADA

Paulina Rubio debe pagar una penalización de 70 mil dólares por no haber llegado a una grabación de Mira Quien Baila All Stars, «reality show» en el que ejerce de jueza. No presentarse a su llamado y dejar tirada la grabación ¡en la que estaban involucradas cerca de 100 personas! ha hecho que Univisión con mano dura la sancione y la obligue a pagar dicha multa.

SERÉ BREVE

El chacal dejó al cantante ¡peor que a 'Fabiruchis'!

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.