Problemas a la vista

De categoría cinco se pronostica el huracán que amenaza a Morena y hay quienes incluso vaticinan que los daños podrían ser irreversibles si alguien no frena los amagos contra Ricardo Monreal, quien recibió un recado de Layda Sansores y su Martes del Jaguar. El senador dijo que ni se va a dejar ni se va a rajar y que no le tiene miedo ni al miedo mismo. Y advirtió que las intimidaciones en su contra no sólo ponen en riesgo la unidad interna, sino también el triunfo en 2024.

Cerca de las mujeres

Nos hacen ver que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, trabaja de cerca con mujeres reclusas para su reinserción social. Una prueba es que 12 de ellas, del Cefereso 16, en Morelos, elaboraron una alebrija que participó en el concurso que organiza el Museo de Arte Popular en la Ciudad de México.

Cierre positivo

Con broche de oro cerró el fin de semana el canciller Marcelo Ebrard. Fue invitado especial al Festival de Cine de Morelia, por su contribución al desarrollo del séptimo arte desde que era jefe de Gobierno. Además, tuvo reuniones con empresarios, liderazgos y grupos de apoyo locales y, de pilón, se disfrazó de catrín en el desfile por Día de Muertos.

A comparecer

Nos adelantan que, este lunes, habrá todo un acompañamiento morenista al director de Petróleos Mexicanos (Pemex), el ingeniero Octavio Romero Oropeza, quien comparece en la Cámara de Diputados, para hablar sobre el trabajo hecho en la producción de petróleo crudo y las refinerías del país, como la de Dos Bocas, la cual deberá comenzar a dar resultados en 2023.

Mal y de malas

Quien recibió reclamos en el festejo por el Día del Médico fue el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. Le reprochan lo que todo mundo: su mal desempeño frente a la pandemia provocada por la COVID-19, sumándose esto a la negativa del Senado de la República a entregarle la Medalla Belisario Domínguez, por las mismas razones.

