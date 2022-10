Rosa Icela va al Senado

A dar la cara por todo el gabinete de seguridad va la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, este miércoles en el Senado de la República. La cita es parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno del presidente López Obrador, pero es un hecho que no va sola. Asistirán también los secretarios de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval; y de la Marina, Rafael Ojeda, pero únicamente ella tomará la palabra y responderá a cuestionamientos de los legisladores.

Mujeres, las cartas fuertes

Si al aplausómetro nos remitimos, el PRI tendría en dos mujeres a sus más fuertes aspirantes para la candidatura presidencial de 2024. Durante los Diálogos por México, celebrados entre lunes y martes, quienes más causaron alboroto entre el priismo reunido en el auditorio Plutarco Elías Calles, fueron las senadoras Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu.

Se la canta a Riquelme

Sacó boleto el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, con el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía. El funcionario lo acusó de orquestar una guerra sucia contra él y la 4T. Y no lo nombró, pero también respondió al senador Armando Guadiana, al asegurar que su actuación es con base en la ley y en los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

Ya grillan a Encinas Nájera

Empezó el fuego amigo contra Alejandro Encinas Nájera, recién nombrado subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Los misiles contra el muchacho están saliendo, dicen, desde la Secretaría de Energía, encabezada por Rocío Nahle. Incluso se han puesto a difundir que el joven Encinas no tendrá protagonismo en las controversias del T-MEC.

A punto de comparecer

Nos adelantan que todavía hay posibilidad de que se cancele la comparecencia de la titular de la CNDH, Rosario Piedra, ante el Senado. Aunque fue aprobada ayer por la Comisión de Derechos Humanos de la cámara Alta, presidida por Kenia López, falta que la Mesa Directiva fije fecha y formato. En una de esas, nos cuentan, sus amigos de Morena la libran de semejante calamidad.

