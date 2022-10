Antes de concluir la semana, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su acostumbrada conferencia matutina, presentó una lista de 42 supuestos candidatos presidenciables de la oposición, cosa muy común de este gobierno de “hacer un pase de lista” para crear sus cortinas de humo.

Ante la forma muy particular que tiene el ejecutivo federal para hacer este tipo de cosas, el presentar una lista candidatos es sentenciarlos a una persecución política, es condenarlos a la polarización que tanto le gusta promover para generar más odio y la división del país.

El presidente quiere que nos olvidemos de Guacamaya Leaks, de las filtraciones de la Sedena, y ahora quiere imponer una lista a modo para desviar la conversación, para que olvidemos como tenía una red de recaudación de dinero en efectivo, donde le daban todo en “cash”.

Pero la oposición que tanto quiere dividir, que le estorba para seguir con su “destransformación” también tiene enumerado las promesas incumplidas, los trabajos no realizados, porque en este gobierno hay de listas a listas.

Prometió encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa y no lo cumplió; prometió vender el avión presidencial y no lo hizo; dijo que tendríamos un sistema de salud como Suiza o Dinamarca y no hay ni paracetamol, dijo que habría menos muertes y ya suman más de 127 mil.

Dijo que acabaría con la corrupción, y es de los países peor evaluados en este sentido, dijo que crecería la economía en un 6 por ciento y estamos en un 1.9 por ciento y con la peor inflación en los últimos 20 años; dijo que acabaría con la pobreza y en este sexenio multiplicó a los pobres.

Dijo que bajaría la gasolina, y cada día es más cara, prometió sacar al ejército de las calles y ya está consiguiendo militarizar el país, prometió vivir en la austeridad y vive en un palacio lleno de lujos, prometió libertad de expresión y en este año van más de 12 periodistas asesinados.

El presidente en vez de hacer listas que no están en su competencia, debería de hacerla de los estados con más violencia y ocuparse de esa inseguridad, debería hacer una lista de como atacar verdaderamente la inflación y la crisis económica, y una lista más larga el destruido sistema de salud donde faltan medicinas.

Es increíble que el presidente tenga el tiempo para hacer una lista “presidenciable” pero no pueda hacer una donde su prioridad sea poner en orden al país que hoy está sumido entre balazos y llamas.

POR JULEN REMENTERÍA

SENADOR DEL PAN

@JULENREMENTERIA

MBL