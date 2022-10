En ruta de colisión con USA

Las mentiras de López Obrador no conocen fronteras, si bien —fuera del país, a diferencia de lo que ocurre dentro de México— se las demuestran casi de inmediato. Más tardó nuestro mandatario en decir que Estados Unidos se había desistido del panel energético en el marco del TMEC, que en recibir el desmentido por parte de la oficina del representante comercial de nuestro vecino país.



Las consultas con Estados Unidos y Canadá sobre el desaguisado armado por parte de la 4T en términos eléctricos son uno de los mecanismos para llegar a una solución entre las partes. Sin embargo, si a través de ellas no hay un acuerdo concertado, se procede al panel de resolución de controversias. En esa etapa, dadas las pifias realizadas por Rocío Nahle y secundadas por Manuel Bartlett y en menor medida por Octavio Romero Oropeza, el resultado se prevé sería desalentador para nuestra nación. También significaría pagar sanciones elevadísimas.



En un momento crítico, cuando se requiere a expertos conocedores del TMEC y de los mecanismos de negociación, la secretaria de Economía renunció y quien la sustituyó decidió cambiar a expertos clave del equipo que la anterior titular había dejado en funciones.



Se despidió a Luz María de la Mora, quien fungía como subsecretaria de Comercio Exterior, y se nombró en su lugar a Alejandro Encinas Nájera (no, en la 4T no existe el nepotismo, ¡qué va!). Si bien él ha participado en la negociación de cinco mecanismos laborales de respuesta rápida del TMEC, cabe mencionar que resultó que en todos ellos México estaba errado. Pero además del tema laboral, el TMEC tiene otros 33 capítulos donde el novel subsecretario no tiene experiencia.



Pareciera que con ambos nombramientos (la Mtra. Raquel Buenrostro como secretaria y el Dr. Encinas como subsecretario) se prolonga aquello del 90% de ideología y 10% de lealtad; en mi opinión, nada de lo que se requiere en estos momentos.



Me temo que las cosas son incluso más graves. Lo que el gobierno federal está operando esboza que no buscará un arreglo en la disputa energética del TMEC ni con Estados Unidos ni con Canadá. Usará, en cambio, su muy socorrida estrategia para consumo interno (de la población mexicana, esto es) de hacerse la víctima. Sí, todo indica que Andrés Manuel López Obrador está decidido a jugar esa carta ante su electorado.



“Venderá” el discurso de que con esto se consigue la soberanía energética, lo cual en la vida real se traducirá en mayor número de apagones, de fallas en el sistema eléctrico y en un incremento en el costo de la energía para el sector industrial, lo cual se reflejará en mayores costos para la población en general.



Y ante la pregunta de por qué no se incrementa el precio de la energía eléctrica para la población, la respuesta será: gracias a los subsidios gubernamentales. Subsidios que pagaremos los mexicanos de otra forma, sea endeudándonos como nación, con la pérdida en la calidad de servicios, vía reducción de inversiones presupuestales públicas en otros rubros o mediante el incremento en impuestos. Los costos de aparentar afectarán a “los pobres primero”.



La relación con Estados Unidos siempre ha sido compleja, y a ninguno de los dos países le conviene entrar en un enfrentamiento. En estos momentos especialmente no a México, ya que lo único que mueve a la economía nacional son las exportaciones al país del norte y las remesas que vienen de nuestros paisanos que trabajan y viven de aquel lado de la frontera.



AMLO le jala los bigotes al tigre norteamericano y apuesta a ganar. Yo no estaría tan segura de su apuesta y tampoco que jugar la carta de los regímenes cubano y venezolano, donde el “despiadado” es el “tío Sam”, sea una buena idea.



Contemos con que la administración de Joe Biden usará como instrumento de presión las consultas en el tratado comercial (seguidas del panel) para sacar adelante su agenda que en México ha recibido oídos sordos. La cual incluye disminuir las emisiones de gases contaminantes (menor uso de combustibles fósiles), enviar indocumentados de diversos países “de regreso” a nuestro país para que siga sirviendo de muro a la migración (ya lo está haciendo) y retomar tareas de seguridad con la Marina de México.



EEUU rechaza desistir de ir al panel energético y al mismo tiempo el gobierno de México rechaza entender hay disparidad en la relación con ese país; una que no favorece a México. Vamos en ruta de colisión con Estados Unidos; los momios ciertamente no son alentadores.



POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

PAL