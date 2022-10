Sobrevivir no es suficiente

¡A mí me dio cáncer y es lo mejor que me ha pasado en la vida! Se dice fácil y si, sí lo fue.

En el 2009 fui diagnosticada con cáncer de mama, en un abrir y cerrar de ojos me cambió la vida sin saber que encontraría una razón para luchar y sobrevivir.

Soy médico de profesión y cuando a mí me diagnosticaron fue uno de los momentos más terribles de mi vida, sabiendo a lo que me tenía que enfrentar aun así tuve miedo.

Fue en esa cuestión de días que aprecié lo afortunada que soy en este país: un seguro médico privado, cercanía con los mejores médicos en el tema, hasta pensé en lo afortunada que soy por haber crecido en una casa con acceso a la educación a la salud sin violencia.

El diagnóstico fue rápido y comencé el tratamiento de inmediato, una cirugía que en su momento me causó impacto, el verme mutilada sin mis dos senos fue terrible, pero fue así como encontré una misión de vida.

Lo único que yo pedía era una segunda oportunidad de vida para ser mejor persona y hacer las cosas diferente, soñaba en grande, en poder ayudar a más mujeres en mí misma situación que no son tan afortunadas como yo.

Así empezó mi proyecto de vida: Fundación ALMA IAP, me prometí que lucharía para que todas las mujeres en México que pasaran por un tratamiento de cáncer de mama tuvieran acceso a una reconstrucción. Uno no se imagina, pero con una mastectomía se pierden más que los senos, se pierde el autoestima, se pierde la parte más importante de la feminidad, muchas perdemos a la pareja y hasta las ganas de vivir.

No sé cómo empecé porque no tenía idea, lo que sí sabía es que el cáncer de mama es la causa número uno de muerte por cáncer en México, que una de cada 8 mujeres en nuestro país sufrirá este padecimiento, cada 2 horas muere una mujer por este padecimiento, que el cáncer no es prevenible a menos de que sea por una causa genética, lo que sí, es que si el cáncer se diagnostica a tiempo es curable. ¡Entre 26,000 a 28,000 casos nuevos se diagnostican cada año en México y yo fui una de ellas gracias a una autoexploración!

Hoy lidero esta gran institución que es Fundación ALMA en donde hemos reconstruido de manera gratuita a más de 600 mujeres en toda la República Mexicana.

En conclusión, SOBREVIVIR NO ES SUFICIENTE con una mastectomía se pierden más que dos senos y la cirugía de reconstrucción mamaria después del cáncer no es un lujo.

POR RINA GITLER

DIRECTORA GENERAL DE FUNDACIÓN ALMA

WWW.ALMA.ORG.MX

PAL