El Olimpo de la consultoría política para un español muy mexicano

La consultoría política se hizo popular a partir de la exitosa campaña de Vicente Fox Quezada, que con una visión empresarial entendió que la política es vender ideas, pero más allá de eso vender experiencias. Desde entonces muchos consultores tanto extranjeros como nacionales han desfilado por las pasarelas de las campañas políticas.

Innumerables perfiles que crearán o no campañas exitosas, pero hay un nombre que por lo menos hoy es un digno representante de la consultoría, por un año más nominado por The Washington Academy of Political Arts & Sciences para ser galardonado con el máximo premio al que un consultor de habla hispana puede optar, El Napolitan Victory Award, que reconoce a los mejores consultores de habla hispana en diferentes especialidades y categorías, tomando en cuenta el trabajo realizado durante el año anterior a la premiación y teniendo una notoriedad internacional que supera la treintena de países.

Ignacio de Moya, aspira en esta ocasión a obtener dos galardones: Uno, como mejor consultor político del año, en la categoría de honor. Y otro, como mejor consultor en la categoría de oratoria, Debate y Media Trainer. Respecto a la primera categoría, el conocido consultor reconoce que no tiene muchas esperanzas, aunque puede dar la sorpresa y sería un honor recibir la estatuilla dorada.

Refiriéndose a la segunda categoría, de Moya asegura que “Es el premio por el que cada año trabajo superándome y haciendo mi trabajo de la mejor forma posible y sería un sueño volverlo a recibir. El año pasado no pude ganar la estatuilla y regreso con la ilusión renovada”.

De Moya, aglutinó un trabajo en 2021 que incluyen docencia universitaria, multitud de conferencias en foros internacionales de comunicación política, media training individuales y grupales, capacitación a partidos políticos, redacción y corrección de discursos, preparación para debates, análisis en medios de comunicación, trabajos con gobiernos y en campañas electorales, etc; lo que le sirvió también para obtener diversos reconocimientos de diferentes instituciones políticas y académicas.

Podrá ganar o no, ante la innumerable fila de consultores, aquellos que pueden ser publicistas sin entender la política, su coyuntura y lo que la gente pide a gritos de un político; un buen consultor entiende eso y más y un premio de este tipo no se logra sin pasión y respeto por la profesión. Éste español más mexicano ha forjado una amplia trayectoria y es esa trayectoria la que hoy lo posicionado en el pódium de los mejores consultores en su especialidad en la última década en América Latina, y que parece que no hay techo que no pueda romper cuando se lo propone.

Mariafernanda Bolaños Casillas

Publicista, comunicóloga y mercadóloga política

Twitter: @marifer_bc