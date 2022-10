Corren a Aguakán de 3 municipios de Quintana Roo

La concesión de la distribución de agua potable, en manos de Aguakán, propiedad de GMD de Jorge Ballesteros, se desplomará.

La consulta popular del pasado 5 de junio sobre Aguakán es vinculatoria. La ciudadanía de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos rechazó la continuidad de la concesión. La gobernadora Mara Lezama recibe los documentos del proceso para proceder como lo marca la ley. Es cuestión de días para cumplir con la orden de la comunidad. Sólo se quedarían con Playa del Carmen. Se desploma multimillonario negocio.

CANCÚN: Por mucho menos que las quejas de Aguakán, el ayuntamiento de Benito Juárez retirará la concesión de disposición final de la basura a la empresa Promotora Inmobiliaria Mahahual Pimsa, encargada de la disposición final de la basura. La alcaldesa Ana Patricia Peralta señaló que la empresa incumplió contratos. Hay más concesiones a revisión.

CHIAPAS: La violencia está incontenible en la entidad que gobierna Rutilio Escandón (Morena). Por más de 24 horas, grupos armados que chocaron con el Ejército en Jiquipilas. Once días de enfrentamientos, sin que el Ejército pudiera incursionar en la región. Además, en Chenalhó, denuncian indígenas tzotziles acoso, desplazamiento y asesinatos impunes, con saldo de seis muertos, hace cinco días. Terror asola a los indígenas chiapanecos.

ACAPULCO: Luego de los dislates de la alcaldesa Abelina López (Morena), le pidieron mejor callarse ante asuntos que “no le corresponden”. Ni siquiera como una ciudadana común y corriente. La orden fue de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero. No vaya a meterse en problemas en ese delicado asunto. Y, tienen razón.

GUANAJUATO: El alcalde de la capital, Alejandro Navarro (PAN), quitó los sellos de clausura al famoso Callejón del Beso. Todo tipo de insultos recibió el edil. Demostró que la mano de un gobernante ineficaz únicamente crea conflictos. Pasó lo mismo con el caso del Museo de la Momias. Todo lo que toca, lo trastoca.

IRAPUATO: Más de la entidad que gobierna Diego Sinhue Rodríguez. Bajo secreto y con violencia, la alcaldesa Lorena Alfaro dio de baja a 100 policías para sumar más de 200 en cuatro meses. Los intimidaron con la Guardia Nacional y no justificaron los motivos del despido. Algunos habían sido galardonados por su honestidad y valentía. Van 72 horas y Lorena no explica a la sociedad. Desesperada por la inseguridad, ordenó un “virtual toque de queda, después de las 2 AM.

SLP: Hasta en la sopa. El gobernador Ricardo Gallardo designará al alcalde sustituto de Villa de Reyes, para que concluya el periodo de Érika Reyes, quien murió en un accidente carretero. El Cabildo elegirá, del PVEM, a quien ordene El Pollo Gallardo. Igualito a los viejos caciques potosinos.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

MBL