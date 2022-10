Ya lo traía asoleado. Stephanie Palacios, corresponsal de la agencia de noticias rusa Sputnik, no soltaba al presidente López Obrador: ¿Qué hay sobre el acuerdo entre México y Rusia en materia espacial? ¿A qué se refiere en el punto sobre la cooperación de navegación por satélite? ¿El Gobierno de México estaba enterado de que sí se firmó este acuerdo? ¿Se va a dar a conocer la información de lo que habló el canciller Marcelo (Ebrard) con el ministro Serguéi?

—Sí, sí, toda la información, pero nosotros no somos bélicos, nosotros tenemos relaciones con todos los pueblos del mundo—, respondió AMLO en un momento dado.

Pero la periodista no paró ahí. Arrancó con otro tema: la reunión del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, con el gobernador de Zacatecas, y el acuerdo de cooperación para combatir el crimen organizado.

El Presidente se las vio aún peor ante las réplicas de la corresponsal: ¿Esto quiere decir que lo que se haya hablado, o alguna cooperación, no vale? Entonces, ¿sería ilegal este acuerdo verbal? ¿Fue injerencia?

—Sí, pero no, consideramos que no… Y no vamos a pelearnos. Siempre que hay algo de este tipo hay que pensar en no engancharnos.

Y cambió el tema. Los homicidios del fin de semana. Pero más tardó AMLO en anunciarlo que otra sorpresa saltó: “Claro que es un ojo al gato y otro al garabato, porque tenemos que estar viendo cómo se están peleando en el mundo. Sí estamos informados luego (de) qué cosa hacen los conservadores aquí, sin necesidad de estarlos espiando.

“Ahora, Claudio X. González está llamando a una nueva alianza, que se llama ‘Unión’, ‘Unidos’. O sea, es la UFC, Unidos Fuerza Conservadoras. Ya no es Va por México, ni la de la Corrupción por México, ¿o cómo se llamaba la otra?”.

Sí, el reparo a sus adversarios, ¡faltaba más! ¿A cuenta de qué? Por lo pronto, advertirles: “Ahí estamos viendo…”.

Ya Citlalli Hernández, secretaria de Morena, había comentado el anuncio que hizo en sus redes Claudio X. del lanzamiento del nuevo grupo opositor UNID@S al son de un jocoso “No das ni una, compadre”.

Con tal publicidad detrás, hoy UNID@S se presentará en sociedad en el Polyforum. Sus oradores serán: Emilio Álvarez Icaza (Frente Cívico Nacional), Gabriela Sterling (Poder Ciudadano), Gustavo de Hoyos (Sí por México), Ana Lucía Medina (Sociedad Civil México), Carla Erika Ureña (UNE México) y Carlos Medina Plascencia (Unidos por México).

Los partidos políticos no fueron invitados. Se trata, dicen, de un movimiento esencialmente ciudadano.

•••

GEMAS: Obsequio de Tatiana Clouthier al periodista Enrique Galván Ochoa: “¿Cuál fue la gota de agua que derramó el vaso?: No fue una gota, fue el chorro. Ya no sumaba, como dije en mi renuncia, una jauría rodea al Presidente y no deja avanzar los proyectos, le llevan mentiras. Además, todos están metidos en la sucesión presidencial”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

PAL