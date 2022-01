Carta a los Santos Reyes

Queridos Santos Reyes Melchor, Gaspar y Baltazar: En primer lugar les pido una disculpa porque hace más de 70 años que no les envió una misiva; no obstante, recuerdo con singular emoción su generosidad y optimismo que le dieron luz de esperanza a mi etapa infantil.

Hoy, nuevamente acudo a su magia milagrosa para pedir su intervención en esta hora crítica de mi país, que como ustedes bien saben está pleno de riqueza, de esperanza, pues ha sido bendecido con recursos naturales enormes, y con un pueblo leal y trabajador.

Seguridad.- El país recorre un camino macabro de terror por la acción irracional de grupos delincuenciales que han producido más homicidios inenarrables que en ninguna época anterior; la sociedad ha entrado en pánico, la delincuencia organizada, o no, se ha apoderado de regiones enteras. La extorsión, el robo, el secuestro y el tráfico de estupefacientes han asolado a este pueblo de manera indescriptible.

La principal función de cualquier Estado Nacional, bajo cualquier sistema jurídico y político, consiste en otorgar garantías de paz a sus gobernados, y hoy lamentablemente, estas no existen. La impunidad es absoluta, y la sociedad está arrinconada en la desesperanza. Por eso les pido fervorosamente que cese la matanza y el crimen, y que el Estado repiense sus políticas públicas, que han constituido un absoluto fracaso. ”Abrazos no balazos” no sirve para nada. Esta es primera y más importante petición.

Economía.- La pobreza que se ha generado en la humanidad contemporánea es enorme. La desigualdad es vergonzosa, y las políticas para superarlas no han logrado su objetivo. El régimen neoliberal no se combate con discursos, sino con hechos de política pública, y el primero y más importante, es la ejecución de una Reforma Fiscal que permita un sistema justo de distribución de la riqueza. Mientras esto no suceda, las políticas sociales que se apliquen serán insuficientes. Les solicito que iluminen a quienes tienen en sus manos el destino de la nación para repensarla.

Salud.- Nunca como ahora una pandemia globalizada había afectado a todo el planeta, sólo en nuestro país han muerto más de 400 mil personas. Requerimos amigos Reyes Magos que las vacunas y las medicinas lleguen a un pueblo que requiere eficacia en la asistencia médica. Más vacunas, más medicinas, mejor distribución, en suma, mejores servicios médicos públicos y privados.

Democracia.- Una sociedad libre e igualitaria requiere de un sistema democrático no sólo en el aspecto electoral, sino en el mejoramiento económico y social de la población; la verticalidad y cerrazón de los partidos políticos nacionales han cancelado esta oportunidad convirtiendo al juego político en una mezquina competencia cupular de intereses, se han perdido los objetivos ideológicos y sólo prevalece el interés de grupos cerrados y corruptos. Les pido amigos Reyes Magos una nueva visión del sistema democrático que nos conduzca hacia objetivos paradigmáticos en un Estado Social de Derecho.

Son muchas más las peticiones que hoy quisiera formularles, pero me conformo con que se restablezca a plenitud el Estado de Derecho, con que se cumpla la Constitución General de la Republica, y si esta ya no corresponde a las necesidades sociales actuales que se convoque a un Congreso Constituyente y surja una nueva Carta Magna.

Los saludos con respeto y admiración y les pido finalmente que esta nación no se debata en absurdas confrontaciones que a nada conducen. Requerimos paz y tranquilidad social para que este México sea aquel en el que siempre hemos soñado.

POR ALFREDO RÍOS CAMARENA

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)

VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA

