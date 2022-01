Espaldarazo a Monreal

Que nadie se equivoque, nos dicen, con el mensaje del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ayer, a la bancada de senadores morenistas. En el fondo se trató de un espaldarazo al coordinador Ricardo Monreal, a quien se refirió como “el conducto para que las iniciativas y temas que competen al Ejecutivo puedan llegar a buen puerto”. Así de claro.

Ausentes en la plenaria

El único de los secretarios de estados que no pudo participar en la plenaria de los senadores de Morena, es el titular de Agricultura, Víctor Villalobos. El motivo: dio positivo a COVID-19. Sin embargo, nos platican, no fue el único ausente. Y es que 16 de los 61 legisladores de la bancada no llegaron. Unos por estar contagiados y otros perdieron sus vuelos.

No le quitan el sueño

En el PRI, presidido por Alejandro Moreno, no tardan en iniciar el proceso de expulsión de Quirino Ordaz, por aceptar ser embajador de México en España. El caso es que al ex gobernador de Sinaloa ni le va ni le viene, y mucho menos le quita el sueño, porque un nombramiento de esa naturaleza, dice, “no es un tema de partidos”. Está listo, explica, para irse.

Petición a Tatiana

En la mesa de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, hay una solicitud de la Concamín, presidida por José Abugaber. Previendo el complicado panorama económico de este año, le piden crear un mecanismo para diferir el pago de las cuotas patronales al IMSS. No es un tema sencillo, nos cuentan, y la funcionaria aún no le responde.

Rechaza quejas

Resulta que el presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, Quintana Roo, David Ortiz Mena, rechaza haber recibido algún exhorto de los agremiados para que se abstenga de ir por la reelección en el cargo, con la que se mantendría tres años más. También asegura que no hay enfrentamiento con el alcalde Marciano Dzul Caamal, con quien, dice, hay trabajo conjunto.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

MAAZ