Aprueba el Edomex Presupuesto… de AMLO // Kuri mete all in a seguridad

Un mes después y al filo del plazo constitucional, el Congreso del Estado de México aprobará este sábado, 29 de enero, el Presupuesto 2022 del Ejecutivo local. Un mes después. Votación que, hacia las 11:00 horas del sábado, se prevé salga por unanimidad. Quien detuvo la votación fue la bancada de Morena, donde habían dicho que no aprobarían la solicitud de endeudamiento del gobernador Alfredo Del Mazo, por 9 mil 500 millones de pesos, de los cuales se aprobarán 5 mil 500 millones.

Al final, luego de que mediara el secretario de Gobernación, Adán Augusto López –igual que lo hizo hace un año la entonces titular del área, Olga Sánchez Cordero–, y mandara el mensaje de Palacio Nacional con el propio líder nacional de Morena, Mario Delgado, los diputados del presidente Andrés Manuel López Obrador entendieron que, básicamente, el 72 por ciento de la cantidad solicitada ¡era para las obras de la 4T en el Estado de México! Así, la reconstrucción cronológica.

En diciembre pasado, las huestes morenistas en el Legislativo local dijeron que no iban a darle a Del Mazo luz verde con su solicitud de deuda para este año. De los 9 mil 500 millones, no iban a convalidar que pidiera un solo peso. Así pasó en 2021, cuando Olga Sánchez Cordero mandó llamar a los diputados liderados por Maurilio Hernández, para decirles, de parte del Presidente, que entendieran que ese dinero se iba a usar para las obras de comunicación y movilidad prioritarias para el Aeropuerto de Santa Lucía, por ejemplo.

Sin embargo, aún con esa experiencia a cuestas, este año volvieron a hacer el show. Negaron el aval. Esta ocasión, tocó al nuevo secretario de Gobernación mandar llamar a Mario Delgado para pedirle que le explicara a sus diputados en Edomex cómo venía el paquete y cómo era prudente proceder. Así las cosas, el lunes 24 de enero, Delgado tuvo una reunión con la bancada morenista en Toluca, y bajo la línea. Lo que no les dijo el líder de Morena, y de lo que algunos legisladores y legisladoras se enteraron a cuentagotas después, es que el fin de semana inmediato anterior se había reunido sólo con Maurilio Hernández y con los secretarios de Gobierno del Edomex, Ernesto Nemer, y de Finanzas, Rodrigo Jarque. Ahí se definió todo. No apareció, por cierto, Elías Rescala, el coordinador de los diputados priistas en el Congreso local.

La solicitud de endeudamiento quedará aprobada con 5 mil 500 millones de pesos, del total inicial solicitado. De ellos, 4 mil millones serán para proyectos de la 4T como el Tren Interurbano México-Toluca y las obras que llevarán a los viajeros aéreos a Santa Lucía. Eso es: 7 de cada 10 pesos de la deuda a solicitar serán para la 4T. Este viernes, el diputado coordinador de la bancada panista, Enrique Vargas del Villar, les dijo: si hubieran entendido los de Morena, desde diciembre, que el endeudamiento era para proyectos del Presidente, hubiéramos sacado esto con tranquilidad desde hace más de un mes. Así la dinámica reflexiva y la técnica parlamentaria de los diputados de Morena.

Por cierto, a ver si en el Presupuesto 2022, el Legislativo se acordó de la petición que les hizo –jocosa, pero nada velada– el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Edomex, Ricardo Sodi. El jueves, en su segundo informe de trabajo, les pidió a los diputados asistentes no olvidarse del Poder Judicial estatal en el estimado de gastos de este año, luego de decirles que, en promedio, cada asunto trabajado (entre autos, resoluciones, sentencias, acuerdos, notificaciones y ejecuciones) cuesta al erario sólo mil 350 pesos, por el alto volumen de trabajo sacado adelante este año por los y las juzgadoras y todos sus equipos. Un argumento poderoso.

Querétaro: 4 mmdp a seguridad

No porque sea un territorio inseguro, sino precisamente para evitar que se convierta en uno, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, dio a conocer una histórica inversión en Seguridad Pública para el estado. Dentro del plan Juntos por la Seguridad, el mandatario panista anunció que se dedicaron 4 mil millones de pesos para infraestructura, tecnología, equipo y capacitaciones de la Policía estatal.

La medida no sólo es arrojada financieramente –como cuando un jugador está seguro de su mano en las cartas y va all in–, sino innovadora, pues el programa implica la creación de todo un complejo de edificios para construir el Centro de Comando Central, que concentrará el área de capacitación de primer nivel y será la nueva sede de la Secretaría de Seguridad. Contarán con drones y videovigilancia en más de 3 mil 50 puntos: la tecnología adecuada para abatir uno de los principales flagelos –del fuero federal, por cierto, no estatal– como lo es el robo de hidrocarburos, o huachicoleo.

Arcos de seguridad, lectores remotos, bancos de datos, modernos centros de reacción, kits de seguridad vecinal, botones de alerta, cámaras WiFi permitirán el objetivo del gobierno de Kuri: blindar a Querétaro con un sistema de monitoreo y vigilancia en entradas, autopistas y carreteras, y la recopilación de datos de todas las fronteras (con Edomex, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí e Hidalgo, estados que tienen mayores índices delictivos).

En Querétaro, dicen, la paz se construye en las mesas, sí, pero también en las calles, en los centros de adiestramiento y capacitación, en la videovigilancia y en la participación ciudadana.

