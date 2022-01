Hoy no me acompañaron...

En la reunión de la Junta de Coordinación Política del Senado, el ánimo no era el mejor. Ricardo Monreal (Morena) estaba contra la pared, enfrentaba una rebelión —encabezada por César Cravioto, operador de Claudia Sheinbaum— en su propio grupo parlamentario. Dante Delgado (MC) había presentado su renuncia a la presidencia de la Comisión Especial que investigaba las violaciones de derechos humanos en Veracruz. Los coordinadores de la oposición (PRI, PAN, PRD, PT, MC y Grupo Plural) estaban conscientes que enfrentaban no sólo a un grupo de senadores que apoyaban al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, sino “al Poder de los tres Palacios”: el de Palacio Nacional, el del Ayuntamiento y el de Cobián.

Si querían “salvar” a Monreal —como coordinador de la fracción y presidente de la Jucopo— habría que deponer las armas. Bajo ese escenario, se reunieron ayer a puertas.

El panista Julen Rementería lamentó abiertamente la situación en que se encontraban, habló de “amenazas” lanzadas, por parte de miembros del Senado, “para brindar lealtad” al proyecto de una persona en lugar de respetar la Constitución.

Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI, no sólo mencionó la falta de respeto a la ley por parte del mandatario veracruzano, sino lamentó la forma “cínica e intolerante” con que Cuitláhuac se expresó de la renuncia de Dante, así como de sus burlas al poder legislativo.

Del lado perredista, Miguel Ángel Mancera sostenía que la detención arbitraria de José Manuel del Río visibilizó una serie de casos que ocurren en Veracruz, y consideró “un exceso” del gobernador haber mandado “notarizar” el Acuerdo de la Jucopo que creó la Comisión Especial para, en su momento, denunciar a los firmantes. Dante Delgado recordó entonces la creación de la Comisión Especial en torno a la muerte de Rafael Moreno Valle.

Tiempos semejantes (diciembre de 2018): durante un receso, y acordada por la Comisión Permanente, sin pasar por el pleno.

“Pero ahora se rasgan las vestiduras”.

Por más que se dijera, la decisión final era sabida: desaparecer la Comisión Especial. Concluir sus trabajos. Los 90 casos registrados irán a la CNDH.

“Lo que busco es hacer caso a un grupo de mi propia bancada que no está de acuerdo con la comisión. No puedo actuar de manera prepotente y por eso expresé, en la Junta de Coordinación Política, que hoy estoy a la mitad. Hoy no me acompañaron todos a una decisión. Soy muy claro y muy humilde en decir que no me acompaña el grupo, tengo una actitud de respeto…”, comentaría Monreal a salir de la reunión.

•••

GEMAS: Obsequio del senador Ricardo Monreal: “No le conviene a Morena dividirse a la mitad, ni al Presidente de la República tener una fracción parlamentaria a la mitad”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

CAR