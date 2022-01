A la espera de una embajada

La rebeldía ha sido la gran compañera de Porfirio Muñoz Ledo a lo largo de su vida.

Gracias a esa rebeldía en su manera de ser –sostiene–, “siempre fui invitado a trabajar”. Pero la rebeldía de Porfirio también ha tenido sus costos en los distintos caminos por los que ha transitado, sean el servicio público, la diplomacia o los partidos políticos.

¿Es la Embajada de México en Cuba una de esas facturas que hoy en Morena le cobran por su rebeldía?

Se lo pregunto directamente. Frente a la pantalla, con una fotografía a su espalda en la que se le ve en un abrazo con Fidel Castro, Muñoz Ledo (88 años) reconoce:

“No sé si me va a costar la embajada en Cuba o no; no lo sé… A mí se me ofreció. Hasta donde entendí era para ayudar en una política latinoamericana de gran alcance, según se me hizo saber. Tengo además una cercanía muy grande con Cuba y los cubanos, yo creo que es el pueblo más cercano a mí.

“Yo iba no por irme a descansar, sino a trabajar en lo que creo. Soy amigo del gobierno revolucionario de Cuba que ahora está siendo terreno de disputa... Me interesaba por una tarea, ¡me interesa todavía!, por la tarea que puedo desempeñar… No sé qué va a pasar, no me han vuelto a decir nada”.

¿De dónde vino la propuesta, de la cancillería o del equipo directo del Presidente?, inquiero.

“Vino a través del secretario de Gobernación –indica Muñoz Ledo–pero supongo que estaba arreglado. Acabo de hacer cuentas, fue la última semana de octubre. Mi libro (El poder y la República. Una transición secuestrada) salió un mes después, se presentó en la Feria de Guadalajara: tiene un espíritu crítico como siempre…”, desliza pensativo.

“Yo estoy esperando que se resuelva –retoma–. Alguien me dijo que esperara 15 días, no sé por qué… La cancillería no ha dicho nada. Me habían dicho que el plácet ya lo tenían, a lo mejor no lo han tramitado. Yo espero prudentemente, porque tengo interés profundo en el asunto”.

El desconcierto, sin embargo, está presente.

“Están nombrando embajadores por todos lados, algunos rechazados por la opinión pública... De acuerdo con la lista que va saliendo, pues no siento que todos vayan en el sentido de cambio de la integración de América Latina”, apunta.

"Tenemos una tradición histórica estratégica fundamental para el equilibrio de la región", retomó Porfirio "buceando" de nuevo en el análisis geopolítico.

“Tenemos una tradición histórica estratégica fundamental para el equilibrio de la región”, retomó Porfirio “buceando” de nuevo en el análisis geopolítico.

“Conozco los procedimientos diplomáticos, por eso he sido prudente”, remataría.

•••

GEMAS: Obsequio del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ante su contagio de COVID-19: “Ni modo, ya me tocaba”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

