El impresentable

El escritor, periodista e investigador Martín Moreno publicó su libro Bartlett, el impune. De entrada, yo le tuve que preguntar si alguien, estilo Claudio X. González, le había pagado por sacarlo de forma tan coyuntural, justo cuando se está volviendo a discutir la reforma de la Reforma Eléctrica.

Como ya me conoce lo cábula, evidentemente no se molestó, sino que soltó la carcajada. Piense que está interesante, por ejemplo, aquí se va a usted enterar de qué Bartlett no puede realmente entrar a Estados Unidos ni para sacarse la foto con el ratón Miguelito, porque allá no le han perdonado el asesinato del Kiki Camarena y que, en su momento, Bartlett no haya investigado lo suficiente.

Ahí nos cuenta cómo no fue realmente Bartlett el que acuñó la frase de “se nos cayó el sistema”, sino Elías (su mano derecha de aquellas épocas del 88). Y asegura que en persona le pidió al señor Maquío que levantara una denuncia judicial contra el entonces director del Instituto Electoral, para tener un chivo expiatorio ante la remanbaramba. No sé qué piense de esto doña Tatiana Clouthier, pero ella incluso le dijo a mi cabecita de algodón que nunca se sentaría en la misma mesa que Bartlett. Me impresiona que el señor Moreno sitúa al señor Bartlett como el segundo hombre más poderoso (políticamente hablando) en la actualidad, y eso sólo por debajo de mi profeta de Macuspana.

Y lo más canijo, porque bien decía José Alfredo que “no había que llegar primero, sino saber llegar” y sobre todo mantenerse…, ¡imagínense, seguir en el ajo durante siete sexenios! Al preguntarle por qué el Presidente en turno tendría que juntarse con algunos impresentables como este político. Martín Moreno me contestó que los presidentes manipulan pero también son manipulados, y que al venir de una misma época política (allá en la década de los 70) Bartlett y AMLO manejan una serie de “ideales afines”, como por ejemplo, que la riqueza del país la administre el Estado y no los particulares. De esta forma puede haberle cantado al oído a Andrés Manuel. Ahora bien, enfocándome en mi señor Presidente, quien se volvió trending topic para quienes le mandábamos mensajes de apoyo, mostrándonos muy contentos ante los buenos resultados por su revisión del corazón. Y por supuesto también estaban los derechairos, quienes sacaban lo peor de sí, deseándole incluso la muerte.

Sepan que él tiene un “testamento político” porque tiene un “proyecto de nación”. No al estilo Zedillo que hizo un “proyecto”…, pero para cuando se jubilara. Primero salva los bancos con el Fobaproa y luego se vuelve prácticamente accionista de Citigroup. No… Andrés Manuel lo que quiere es que este proyecto de nación siga su paso y deja instrucciones de cómo hacerlo, porque está pensando en sus gobernados, aunque les duela a sus detractores. Lo único que me deja inquieta es saber si algunos de estos personajes “clave” en su testamento, podrían ser del calibre de Bartlett. Tengo miedo.

