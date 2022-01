Qué bien chillan con $u luz

¿Cómo dicen que les va? Y ahora… ¿cómo les va de a deveras? Porque ya saben que en este país “todos tenemos otros datos”. Así como en la mentada Reforma Energética. Mi abuela Josefina Quintero, ex revolucionaria que nunca tuvo riqueza alguna, fue de las que donó su única medallita, para que Lázaro Cárdenas pudiera recuperar los bienes de la nación.

Oyendo sus historias de cuando escuchaban balazos mientras velaban al muerto en un petate. Imaginen la información con la que me criaron. Evidentemente, una de las tres piedras en la vesícula que padezco, no sólo tiene nombre sino hasta copete. Imagínense cuando me enteré de la reforma del Peña Miento.

Mi madre y yo fuimos de ese millón de personas que se reunieron en el Zócalo apoyando a AMLO en contra de esa reforma. Pero eran otros momentos y nada pudimos hacer contra la dictadura del oscurantismo neoliberal. Yo conduje el programa radial del Consumidor desde su emisión número uno (hace décadas)… y ahí permanecí en Profeco llevando a cabo estas grabaciones con información para que nosotros, el pueblo “jodido” (como les gustaba mantenernos en otros sexenios), pudiéramos sobrevivir con “Platillos Sabios”: buenos, bonitos y baratos.

“Tecnologías Domésticas”: reusando cuadernos y creando nuestro propio shampoo o crema para bolear zapatos. Hasta que el Estado echó a andar toda la maquinaria del sexenio para tratar de convencer al pueblo de esa reforma propuesta por el Copetón, argumentando que nos iba a caer de perlas.

En plena grabación del programa del Consumidor llegué a negarme a decir textos alabando esta reforma, por lo que finalmente me salieron y dejé de ser la conductora de ese ya legendario programa. Pero ahora viene la oportunidad de rescatar el patrimonio del país, deveras es terrible que unos cuantos de esos opinólogos en sus púlpitos grandotes sostengan verdades a medias o descaradas mentiras a sus escuchas y televidentes.

A mí me tocó ver el mapa con la distribución del costo de la luz en la Ciudad de México y contemplar con asombro con estos oclayos que se han de comer los gusanos, que el World Trade Center pagaba una tarifa subsidiada irrisoria, mientras que las casas de alrededor pagaban una barbaridad. Claro… la colonia Nápoles también es fifí. Pero esa misma tarifa se la dejaban caer y sin saliva a los de colonias muy necesitadas. Escuchen a mi Jaguar de Macuspana, lo acaba de repetir en una mañanera: “las grandes corporaciones pagan muy poquito por la luz y toda la gente, los usuarios, más de 40 millones de hogares y de usuarios en general, tienen que pagar más que los que tienen grandes corporaciones, centros comerciales, los que utilizan la luz con propósitos mercantiles, comerciales, económicos, financieros, y el que tiene un foco, dos focos tiene que pagar proporcionalmente más que los machuchones, que los de arriba”. Por eso es que estos que se creen los dueños de México están ardillas.

POR FERNANDA TAPIA

