¡Qué barbaridad! Ya empezaron los líos por la herencia de Carmen Salinas

Me entero que han comenzado a suscitarse discrepancias ¡fuertes! entre los herederos de la recién fallecida Carmen Salinas. Y es que aunque por todos ellos es sabido que el estudio de grabación, de nombre Kaynah, será para las nietas mayores de la actriz (las hijas de Pedro Plascencia), los primos de estas (es decir los cuatro hijos de María Eugenia Plascencia) no están de acuerdo en cómo han venido administrando Carmen y Paulina dicho lugar.

*NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA+

La infanta Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia, segunda hija de los reyes eméritos de España, anunció este día a través de un comunicado que ha decidido interrumpir su matrimonio con Iñaki Urdangarin (su esposo durante los últimos 24 años).

MI FAVORITA ¡SIGUE EN LA BATALLA!

Mi predilecta para ganar Todos A Bailar es Mariana Botas. Sí, me gusta su entrega en el programa y el compromiso no fingido con su familia de participantes. Además es la única ¡que sí es famosa! (desde chilpayata ha trabajado en el medio artístico). Ella, al contrario de la «corrientita» Natalia Alcocer, no ha necesitado de polémicas para construir una carrera y darse a conocer entre el respetable. Espero que Mariana Botas y su familia resulten ganadores. Por cierto, será un programa de música –de nombre Music Battles– el que supla a Todos A Bailar.

Y LOS 'INSEPARABLES' SON:

Julio Camejo e Isabela Gutman

Alma Cero y René de la Parra

Ferka y Christian Estrada

María del Roble 'Lili' Brillanti Ramírez y Jesús Zapico

'Rey Grupero' e Isa Castro

David Anguiano y Naidelyn Navarrete

Adrián Di Monte y Sandra Itzel

Zoraida Gómez y Jorge Torres

Esas ocho parejas ¡lo tengo confirmado! van a participar en la tercera temporada de Inseparables, que como se lo adelanté en exclusiva ¡antes que ningún otro medio! va a estar conducida por Mauricio Barcelata.

SERÉ BREVE

Si a los 62 años un hombre te estafa ¡eres patéticamente ingenua!

SERÉ BREVE BIS

Hoy la actriz Aleida Núñez está cumpliendo 47 años.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

La B Grande de México (1220 AM) avisa que mañana sí habrá transmisión de Dicen Que Por Las Noches, el programa de cultura musical que pasa los martes a las 22 h y cuyo titular es el maestro Pavel Granados (director de la Fonoteca Nacional).

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Que todas las personas que estamos luchando contra el COVID-19, en un hospital o en casa, ganemos la batalla.

