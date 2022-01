Salmerón, un acosador no debe ser embajador

Obstinado como es, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mantendrá hasta el final su respaldo a Pedro Salmerón, propuesto como embajador de México en Panamá y, aunque el Senado tiene la última palabra, desde la Presidencia harán hasta lo imposible para imponerlo.

Lo único que podría frenar la designación, sin embargo, es que el gobierno panameño no lo acepte; y es que, hasta ayer, de las embajadas propuestas, éste era uno de los dos países que no habían otorgado su plácet a México. Es decir, Panamá no ha dado la aprobación para que Salmerón pueda ejercer en su territorio nuestra representación diplomática. No es para menos, las acusaciones de acoso sexual que pesan sobre el historiador y exprofesor del ITAM, resultaron de escándalo en el país centroamericano. Las portadas de todos los periódicos panameños amanecieron ayer con la noticia. Ése es un elemento, pero existe un pequeño gran detalle quea estas alturas es muy probable que ya lo tengan registrado tanto el canciller Marcelo Ebrard como AMLO: Erika Mouynes, ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, es una feminista entre las feministas. Recordemos lo que dijo en la Celac, el 18 de septiembre de 2021, en Palacio Nacional:

“Todos nuestros discursos apoyan el empoderamiento político de las mujeres. Muy bien, pero ¿dónde están esas mujeres? Excelencias, somos aquí tan sólo tres mujeres sentadas en la mesa... Aquí faltan más mujeres (…) asegurémonos de crear espacios para que se den oportunidades reales y efectivas a las mujeres de nuestros pueblos, para que logren acceder a altos cargos directivos, tanto en la empresa privada como en el gobierno. Que los asesores de cada uno de ustedes sean mujeres”.

Esto nos da una idea de lo que podrían pensar en Panamá de Pedro Salmerón, más cuando en México también hay voces que lo cuestionan. Aunque, hasta ayer al mediodía no habían llegado los nombramientos al Senado, la fracción de Morena revisó de manera informal los perfiles de cónsules y embajadores y el de Salmerón es el que más dudas genera. Por precaución o temor nadie lo cuestionó públicamente; sin embargo, la exdiputada Lorena Villavicencio los llamó a oponerse.Dijo que no debe ser ratificado porque no cumple con el requisito de probidad, fundamental para un servidor público. Lo cual está demostrado con las denuncias de acoso en el ITAM, la UNAM y Morena.

En sentido opuesto, una férrea defensora de las mujeres, Martha Lucía Micher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, le otorgó el beneficio de la duda y dijo que, mientras no haya denuncias, la ratificación debe continuar. Pero como las benditas redes sociales tienen memoria, le recordaron lo que ella misma publicó en 2020: “Es un principio feminista básico no juzgar a las víctimas y creer en su palabra”. Luego entonces, aplicó un principio del marxismo, pero el de Graucho Marx: “Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros”. Con eso, hay elementos para vaticinar que si una feminista de Morena, avala a un acosador, al menos en el Senado, el nombramiento de Salmerón se consumará, sobre todo cuando desde la Presidencia la consigna es que llegue a Panamá, cueste lo que cueste. ¿Por qué o a cuenta de qué? Sólo AMLO lo sabe. Lo que desconocemos es si los panameños terminarán por aceptarlo.

OTROS NOMBRAMIENTOS. No perdamos de vista otras designaciones: la de Guillermo Zamora, escritor y periodista, para la embajada en Nicaragua. Y la de Leopoldo de Gyves, dirigente político y social, en Venezuela. Eso sin de dejar de mencionar a Claudia Pavlovich, propuesta como cónsul en Barcelona, y Carlos Aysa, para embajador en República Dominicana, que serán duramente cuestionadas en tribuna por sus “compañeros” priistas, previa expulsión del PRI.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Un necio encuentra siempre a otro necio aún mayor que le admira”.

